為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

政院拍板公路運輸永續及交通平權計畫 4年編列200億元

政院會今天通過「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」，4年編列200億元，提出11項推動策略及34項行動方案。（交通部提供）

政院會今天通過「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」，4年編列200億元，提出11項推動策略及34項行動方案。（交通部提供）

2024/07/04 12:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」，4年編列200億元，提出11項推動策略及34項行動方案，交通部表示，該計畫連結行政院人本及交通平權、推廣低碳與綠色運輸等多項重要政策，並落實運輸政策白皮書理念，期望提供民眾更優質之公路公共運輸服務。

根據交通部對各公共運具近年來運量變化所做分析，疫情期間公車駕駛員流失與部分路線停駛或減班，導致疫後公車運量恢復情形緩慢，目前僅有疫情前近8成左右。

交通部表示，雖藉由防疫紓困措施及辦理「公路公共運輸服務升級計畫（110-113年）」得以將公車路線停駛、減班及不續營等棘手問題獲得控制，軟硬體設備亦持續有所精進，惟考量公車業者剛從疫情帶來之嚴重衝擊中脫離，經營體質尚未復原，致營運態度傾向保守，拓展業務能力不若以往，極需政策協助輔導。

交通部強調，「公路公共運輸永續及交通平權計畫（114-117年）」4年計畫200億元提出11項推動策略及34項行動方案來因應，可歸納為四大政策主軸：公共運輸復原與健全、人本及交通平權、智慧公共運輸與數位管理、推廣低碳與綠色運輸。

此外，預期透過計畫執行至117年底，6歲以上人口每萬人搭乘公路公共運輸次數相較於111年成長54.4%、偏鄉地區97%住戶可在500公尺範圍內使用公路公共運輸（112年91.97%）、全國公車無障礙車輛比率可達63.5%（112年58.08%）等，以助地方政府及公車業者健全經營體質、提升公共運輸服務品質及擴充服務量能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
TPASS通勤月票中市售出30多萬張 台中市市民方案佔7成
2024/06/17 14:53

TPASS通勤月票中市售出30多萬張 台中市市民方案佔7成
北市府近2週收3件「廢博愛座」陳情 民調曝公車座位使用習慣
2024/06/19 21:55

北市府近2週收3件「廢博愛座」陳情 民調曝公車座位使用習慣

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
好消息！中壢、龍潭7市區公車 7/8起共增27班次
2024/07/02 23:18

好消息！中壢、龍潭7市區公車 7/8起共增27班次
基隆轉運站試營運 部分民眾找不到候車點
2024/06/29 14:14

基隆轉運站試營運 部分民眾找不到候車點

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
台南市區公車路線10年來首度大變革 首批年底上路
2024/06/12 19:42

台南市區公車路線10年來首度大變革 首批年底上路
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播