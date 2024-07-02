好消息！中壢、龍潭7市區公車 7/8起共增27班次

亞通客運公司接手營運的桃園市市區公車7路線，8日起共新增27班次。（記者李容萍攝）

2024/07/02 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕原新竹客運公司經營19條桃園市市區公車路線去年底營運期屆滿，退出市場，亞通客運公司今年元旦起接手，但司機員缺口多達7人，部分班次發車時間未能符合公車族需求，甚至等不到公車晚上回不家。亞通客運配合桃園市政府大客車受訓即就業政策，已有4人受訓通過，交通局盤整共7條路線，調整晚間離峰時間，預計8日起共新增27班次。

交通局公共運輸科說，這7路線主要是中壢或龍潭發車行駛中豐路、金陵路、聖亭路及楊梅中興路的公車，包括「5647龍潭-埔心」平日增加1班次，「5645中壢-黃泥塘」、「5672中壢-804醫院（經黃泥塘） 」、「5671中壢-804醫院（經龍潭） 」平日各增加2班次，「5653中壢-六福村（經車頭） 」平日增加4班次，「5646中壢-龍潭（經隘寮頂） 」平日增加6班次，以及「5616龍潭-中壢」平日增加4班次、假日增加6班次；實際發車資訊可上「桃園公車動態資訊系統」網站查詢，收費採里程計費。

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在地市議員彭俊豪、舒翠玲、黃敬平、王珮毓、劉仁照、陳韋曄、劉熒隆、徐玉樹、張肇良等人近半年陸續接獲民眾和家長投訴，得知所反映路線即將增班，紛紛在社群網路分享增班的好消息。

龍潭區徐先生抱怨，亞通客運今年初接手原新竹客運經營的龍潭區公車路線，原來發的好好的，改業者經營後班次變少，其中「5616」是賺錢路線（5月行駛1853班次、運量3萬259人次），應該好好規劃，尤其早上6點到8點應該增加班次，否則無法疏通上班時間的人潮。

黃小姐建議亞通客運晚上7點過後增加班次，像是「5653」、 「5671」這兩個路線的車，晚上7點過後都沒了，只剩下晚上7點35分的「5617」路線能搭乘，有時候人還很多擠不上去，還要等到晚上8點15分的「5616 」，如果又錯過搭不到就要等到晚上9點，根本不確定能不能上的了車。另有人提到「5645」改以中巴行駛後，尖峰時段容易上不了車，且末班車太早收班。

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