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日本專家走訪台三線「樟之細路」 客委會盼打造成國際步道

客委會主委古秀妃（左五）、大湖鄉長黃惠琴（左三）等人，會同日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路。（記者張勳騰攝）

客委會主委古秀妃（左五）、大湖鄉長黃惠琴（左三）等人，會同日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路。（記者張勳騰攝）

2024/07/03 16:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「樟之細路」係指浪漫台三線之歷史大道，客委會主委古秀妃、大湖鄉長黃惠琴等人，今（3日）會同日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路；古秀妃指出，將逐一整理樟之細路步道，並組織當地協會認養，逐步打造成國際步道，帶動地方產業發展。

「樟之細路」早期用來運輸台灣樟腦、茶葉等物資的古道。客委會四年前推動「樟之細路」國家綠道，總長380公里，各步道經整理已慢慢成型，「樟之細路」在客委會前主委楊長鎮任內全力推動，新任主委古秀妃今天也強調將全力支持。

客委會指出，「樟之細路」北起桃園市龍潭三坑，南迄台中市東勢，連結桃竹苗中四縣 市，整體網絡以台三線為主幹，總長380公里的主線與副線，串連起自然生態、歷史人文、生活記憶、族群與產業鏈，讓民眾藉由步道走進山村聚落，以最浪漫的步調細細體會。

客委會今天邀集日本九州觀光協會走訪樟之細路，主委古秀妃與該會8成員走訪老官路大湖鄉石門至南湖段，全長6里；盼借重該會將九州偶來的四條線，結合當地溫泉及自然景觀等，規劃成徒步旅行形象的經驗，進行合作交流。

古秀妃強調，樟之細路國家綠道，雖然建立4年，但所有步道尚未完全，未來將逐步整理出來，步道沿線的景觀、景點等，將組織在地人士成立協會來維護，逐步建立台三線從台中市、苗栗縣、新竹縣至桃園市國家步道。這次邀請推動步道已久的日本九州偶來家族來實際走訪樟之細路，大家相互交流，盼打開國際能見度及能量，讓國內步道有機會推向國際。

日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路。（記者張勳騰攝）

日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路。（記者張勳騰攝）

客委會主委古秀妃（前左四）與日本九州觀光協會成員交換紀念品。（記者張勳騰攝）

客委會主委古秀妃（前左四）與日本九州觀光協會成員交換紀念品。（記者張勳騰攝）

客委會主委古秀妃（前左三）等人，會同日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路，一行人高喊出發。（記者張勳騰攝）

客委會主委古秀妃（前左三）等人，會同日本九州觀光協會8成員走訪大湖鄉老官路，一行人高喊出發。（記者張勳騰攝）

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