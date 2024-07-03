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台灣、加拿大教育互訪交流 探討深度學習推廣經驗

教育部國教署近日組團前往加拿大交流，接軌國際。（圖由教育部提供）

教育部國教署近日組團前往加拿大交流，接軌國際。（圖由教育部提供）

2024/07/03 12:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育交流走向國際！加拿大邀請我方前往參訪，教育部國教署近日組團赴約，走進當地學校，瞭解深度學習在學校推廣的經驗，盼能在108課綱願景下，為學生創造更美好的學習環境，培養具備多元能力和核心素養的下一代。

教育部國教署自109學年度起就推動New Pedagogies for Deep Learning（NPDL）理念，並組成四校群聯盟。於去年11月安排加拿大渥太華天主教學校董事會（OCSB）Thomas D’Amico局長來台專題演講、參訪多所學校，與國教署副署長戴淑芬進行會談，開啟台加兩地教育交流的新篇章；而Thomas D’Amico局長亦邀請我方於今年赴加拿大進行參訪交流。

國教署說明，此次與加拿大渥太華OCSB交流，由國立新竹科學園區實驗中學承辦，並由國教署科長林茵睿、台師大教授陳佩英帶領共23位校群聯盟師長，展開參訪行程。參訪行程先由加拿大知名教育學者Michael Fullan 進行專題演講，強調深度學習的重要性，並介紹6項全球素養（6Cs）和4大核心要素。

Fullan指出，深度學習不僅是教育改革的理念，更是一種思維方式和文化。目前生成式AI快速崛起，更需要關注教師和學生的培訓、科技倫理等的相關議題，避免AI取代教師的職責。

OCSB也同時安排參訪團赴St.Bernadette School、Immaculata高中、St. Francis Xavier School和Notre Dame高中，實際觀察深度學習在課堂中的實踐，看見教師採用跨學科合作、混齡教學、異質化教學、多元化教學方法和真實情境體驗等方式。

如在Immaculata高中，音樂課將音樂教育與原住民文化結合，培養學生的音樂創作能力和文化敏感度；Notre Dame高中的生活科技課程則以挑戰導向學習為核心，學生們與社區內的商家共同設計菜單、設計可回收的容器，展現了實務技能和解決問題的能力。

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