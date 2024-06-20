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海景第一排酷「畢」了！小琉球白沙國小、琉球國小潛水畢典

琉球白沙國小連兩年舉辦潛水畢典。（琉潛提供）

琉球白沙國小連兩年舉辦潛水畢典。（琉潛提供）

2024/06/20 21:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球島上兩所國小今年都舉辦潛水畢業典禮，其中，白沙國小已連辦2年，學校後方沙灘，就能練習潛水，畢典播放畢業生下水領證書照片時，羨煞學弟妹。

白沙國小去年試辦潛水畢典，獲得好評，今年再度舉辦，而當地店家「琉潛」無償為小學生進行一對一教學，今年還擴展到邀請琉球國小畢業生一同下水。

畢業班上15名學生，共有7人獲得家長同意下水，這了潛水畢典，7名畢業生訓練多時後，在2名老師陪同下及多名教練指導下，完成下海領取「水下畢業挑戰」獎狀壯舉，孩子們上岸興奮地說，「我的畢業典禮在海裡頒獎，真的超酷！」

畢業典禮上，校方特別播放畢業生們下潛領取證書照片，讓學弟妹們羨幕不已，尤其明年就要成為畢業生的五年級學生直說，「明年我一定下水！」

白沙國小校長田永成說，很感謝琉潛連2年贊助潛水畢業的特色畢業典禮，一對一手把手教學，讓家長及師長都能安心讓孩子學習潛水，證書上的「認識大海進而守護她」，更是與活動宗旨環環相扣。

田永成說，白沙國小是屏東縣的海洋輔導團中心，學校圍牆後方就是白沙沙灘，為了這項年度特色畢典，老師和學生們積極練習潛水的行前訓練，學童還要從小就學習海洋的知識，學習如何倘佯其中，盼讓更多人認識、愛護美麗的琉球海洋，而小琉球海域海龜非常多，藉由潛水行前課程，讓學童能夠更早學會與海洋共處愛護海洋，成為琉球「海洋之子」。

畢業生潛水拿到「水下畢業挑戰」獎狀。（琉潛提供）

畢業生潛水拿到「水下畢業挑戰」獎狀。（琉潛提供）

琉球白沙國小校長田永成（左）頒發「水下畢業挑戰」證書，畢業生仍意猶未盡。（白沙國小提供）

琉球白沙國小校長田永成（左）頒發「水下畢業挑戰」證書，畢業生仍意猶未盡。（白沙國小提供）

琉球白沙國小連兩年舉辦潛水畢典，平常就在學校後方練習，圖為「水下畢典」地點。（白沙國小提供）

琉球白沙國小連兩年舉辦潛水畢典，平常就在學校後方練習，圖為「水下畢典」地點。（白沙國小提供）

畢業生潛水完成「水下畢業挑戰」。（琉潛提供）

畢業生潛水完成「水下畢業挑戰」。（琉潛提供）

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