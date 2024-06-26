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深耕海洋教育偏鄉小校變夯校 宜蘭岳明中小學獲頒國家環境教育獎

宜蘭縣的岳明國民中小學緊鄰太平洋，發展出一系列海洋教育課程，包括帶領學生駕帆船。（宜蘭縣岳明國民中小學提供）

宜蘭縣的岳明國民中小學緊鄰太平洋，發展出一系列海洋教育課程，包括帶領學生駕帆船。（宜蘭縣岳明國民中小學提供）

2024/06/26 14:27

〔記者陳嘉怡／台北報導〕位於宜蘭縣蘇澳鎮的岳明國民中小學，緊鄰太平洋和無尾港水鳥保護區，17年前開始推動海洋教育，帶領學生划獨木舟、駕帆船、浮潛，讓學生人數從只有67人的迷你小校，逆勢成長為超過二百人的夯校，吸引許多學生跨區就讀。岳明中小學長期深耕海洋環境教育，今（26）日獲頒環境部「國家環境教育獎」學校組特優。

宜蘭縣岳明國民中小學校長黃建榮表示，無尾港社區曾在民國70年代被規劃為蘇澳火力發電廠，當時連岳明小學範圍也差點被劃入，經過前人努力成功擋下火力發電廠，並在無尾港濕地劃設水鳥保護區。為讓學生親近海洋、認識家鄉土地，從17年前開始將海洋永續教育視為學校特色發展主軸，長期推廣環境永續教育。

黃建榮表示，岳明中小學的學生從一年級就要開始學游泳、三年級學開帆船，到了五年級開始划獨木舟、六年級學浮潛；也會帶領學生自造獨木舟，帶學生划獨木舟認識太平洋等台灣周遭海洋，近年更與附近學校合作發展成「五校造方舟」。今年7月將舉辦海洋永續方舟，開兩艘大帆船，共串連離島和臨海36所學校，讓學生認識海洋。此外，學校從108年開始，也推動食魚教育，教學生認識海洋永續魚種，透過吃魚把生態一口口吃回來。

黃建榮說，他17年前剛到學校時，學生只有67位，近年結合海洋永續課程發展出特色，在偏鄉小校裡面逆勢成長，學生數量逐年成長，目前全校國小加國中部共245位學生。他認為，推廣環境永續教育，除了能讓學生認識家鄉，也能連結社區居民的凝聚力、對土地產生認同感，盼學校能作為永續教育方舟，成為守護在地環境的重要場域。

宜蘭縣岳明國民中小學長期深耕海洋環境教育，獲頒環境部「國家環境教育獎」學校組特優。今（26）日由校長黃建榮代表領獎。（記者陳嘉怡攝）

宜蘭縣岳明國民中小學長期深耕海洋環境教育，獲頒環境部「國家環境教育獎」學校組特優。今（26）日由校長黃建榮代表領獎。（記者陳嘉怡攝）

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