史學家許倬雲 獲唐獎漢學獎

史學家許倬雲獲得唐獎第6屆漢學獎。（記者楊媛婷攝）

2024/06/20 11:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕每2年一頒的唐獎漢學獎今（20日）公布第6屆漢學講得主，由中研院院士、美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授許倬雲獲獎，是首度有台灣出身的學者獲獎，許倬雲透過錄影發表得獎感言表示，沒想到自己94歲高齡還能獲獎，也表示能和之前的得主余英時、王賡武比肩感到榮幸。

許倬雲在中國廈門出生，於台灣求學，長期研究歷史的他將社會科學方法融入史學研究，唐獎漢學獎評審召集人、中研院院士王德威透過影片表示，許倬雲的研究讓過去專注於學院對話的傳統漢學拓展新方向，也帶領史學進入社會，並且也讓視角從過去延伸到今日與未來，研究亦古亦今，著作也透露其對國家民族、世界人類的關懷，證明漢學可以走出學術象牙塔，認為許是博雅淑世的歷史學家，本屆的唐獎就是表彰其在漢學領域的卓越貢獻。

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得知獲獎後，許倬雲表示這10年來成就和他相近的學者至少就有10個，直言自己獲獎非常幸運也感到惶恐，他和之前唐獎的得主余英時、王賡武等同年，3人都屬馬，都是認真的學者，也希望藉由這次獲獎鼓勵更多中年的學者耕耘研究。

近年人文歷史社科等學系招生情況不盡理想，甚至還有國立大學歷史系在申請入學時人數掛蛋，外界都認為在AI發展下，人文歷史社科領域前景發展黯淡，中研院院士杜正勝分享他過去就讀台大歷史系時，當時身為系主任的許倬雲當時在新生活動時致詞表示，歷史是各種學問的十字路口，歷史是各種領域發展的基礎，從許倬雲的看法可以知道，歷史學門與相關知識仍很樂觀。

許倬雲是親中的歷史學者，杜正勝表示，許倬雲對中國民族發展有其個人的感性情感，不過在史學研究有其理性的一面，像是他研究中國古歷史不會以封閉的角度視之，而是放在亞洲架構並透過中西方比較後來理解，並且許倬雲出生就有身體的障礙，但卻能堅持研究迄今，其毅力是後輩的典範。

唐獎教育基金會18日起頒發第6屆唐獎，鼓勵具有創新貢獻的個人或團體，一連4天將依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4類，2年1屆，得主可獲5千萬元獎金，其中包含1千萬元研究教育計畫。

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