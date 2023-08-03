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    唐獎得主薩克斯親中言行備受爭議 東吳大學仍頒名譽博士

    第五屆唐獎得主傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲東吳大學頒授名譽經濟學博士學位。（東吳大學提供）

    第五屆唐獎得主傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲東吳大學頒授名譽經濟學博士學位。（東吳大學提供）

    2023/08/03 20:47

    〔記者楊綿傑／台北報導〕在得獎演說中狂轟美國、批評台灣、親中言論頻傳，第五屆唐獎永續獎得主傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）昨再獲東吳大學頒授名譽經濟學博士學位。東吳大學表示，此是表達對永續發展領航員的敬意，同時也盼美國與台灣的夥伴關係更加緊密長久。

    薩克斯昨以唐獎得獎人身分受邀發表演說，除了批評台灣能源政策策略不明，能源配比像是即興演出，也狂轟美國參與戰爭背後都是謊言，且烏俄戰爭無法結束都是美國的緣故。同時他盛讚中國一帶一路，誇獎發改委對政策有長期規劃，認為東亞國家應與中國團結，而非聽命於千里之外的美國。

    而東吳大學指出，薩克斯身為經濟學家，不僅關注經濟議題，更抱持經世濟民大志，擘畫「永續的未來」，包括終結貧窮、消弭國際間不平等、環境永續、世界和平，體現悲天憫人、道濟天下的襟懷。尤其致力於永續發展研究與提供具體行動方案，深具前瞻性視野，可作為學校推動永續發展的效法目標。

    薩克斯發表感言時表示，非常感謝東吳大學，永續發展其實是很嶄新的觀念，做為一個全球議題，只有40年的歷史，但永續發展其實並不像大家想得那麼複雜與困難，面對很多議題，人們都知道解決方式，但是實際採取的作為卻太少，推動永續發展的很大的挑戰就是怎麼運用知識來改善人們的生活。

    東吳大學也強調，頒授予薩克斯教授名譽經濟學博士學位，不僅彰顯其於全球永續發展的貢獻，更強化學校與台灣推動永續發展的決心，提升台灣在國際舞台的能見度。期許未來藉由薩克斯教授與台灣的友好情誼，讓美國與台灣的夥伴關係更加緊密長久。

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