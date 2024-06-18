後壁火車站停車空間閒置 林俊憲要求台鐵改善

後壁火車站前原有停車空間，台鐵委由公所管理，目前台鐵已收回。（資料照，林俊憲服務處提供）

2024/06/18 21:58

〔記者王涵平／台南報導〕台鐵後壁火車站前原停車空間由台鐵收回後閒置，立委林俊憲要求台鐵公司積極改善，還給乘客更便利的停車空間。

後壁火車站北側停車場原本由台鐵委託後壁區公所管理維護，因係無償提供，以至於管理不易，台鐵公司將土地收回後，禁止民眾繼續使用，旅客面臨無處可停的困境，也連帶影響車站周遭停車秩序。

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林俊憲服務處召集台鐵公司、南市交通局以及後壁區公所、南市議員李宗翰會勘。李宗翰指出，後壁火車站為地方重要的交通樞紐，每日不有大量來自後壁、白河的通勤者使用，然而，車站周邊的停車設施未能與日俱增，反而將原有停車空間取消，罔顧乘客停車需求，台鐵公司應該積極面對。

南市交通局表示，目前將朝向由交通局向台鐵公司承租，以收費方式進行管理，將盡快完成相關手續，並與公所協調後續管理收費作業，開放民眾使用，但後續還是希望台鐵能完善整體規劃，根本解決問題。

林俊憲強調，台鐵公司面對乘客停車問題應有長遠規劃，針對後壁火車站完善停車場設置，不是一概將停車成本、管理問題轉嫁給市府，改善方案應盡快落實，以便服務當地居民和使用者，共創地方、乘客、台鐵三贏。

後壁火車站前原停車空間由台鐵收回後閒置，立委林俊憲要求台鐵公司積極改善，還給乘客更便利的停車空間。（林俊憲服務處提供）

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