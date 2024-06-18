為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

後壁火車站停車空間閒置 林俊憲要求台鐵改善

後壁火車站前原有停車空間，台鐵委由公所管理，目前台鐵已收回。（資料照，林俊憲服務處提供）

後壁火車站前原有停車空間，台鐵委由公所管理，目前台鐵已收回。（資料照，林俊憲服務處提供）

2024/06/18 21:58

〔記者王涵平／台南報導〕台鐵後壁火車站前原停車空間由台鐵收回後閒置，立委林俊憲要求台鐵公司積極改善，還給乘客更便利的停車空間。

後壁火車站北側停車場原本由台鐵委託後壁區公所管理維護，因係無償提供，以至於管理不易，台鐵公司將土地收回後，禁止民眾繼續使用，旅客面臨無處可停的困境，也連帶影響車站周遭停車秩序。

林俊憲服務處召集台鐵公司、南市交通局以及後壁區公所、南市議員李宗翰會勘。李宗翰指出，後壁火車站為地方重要的交通樞紐，每日不有大量來自後壁、白河的通勤者使用，然而，車站周邊的停車設施未能與日俱增，反而將原有停車空間取消，罔顧乘客停車需求，台鐵公司應該積極面對。

南市交通局表示，目前將朝向由交通局向台鐵公司承租，以收費方式進行管理，將盡快完成相關手續，並與公所協調後續管理收費作業，開放民眾使用，但後續還是希望台鐵能完善整體規劃，根本解決問題。

林俊憲強調，台鐵公司面對乘客停車問題應有長遠規劃，針對後壁火車站完善停車場設置，不是一概將停車成本、管理問題轉嫁給市府，改善方案應盡快落實，以便服務當地居民和使用者，共創地方、乘客、台鐵三贏。

後壁火車站前原停車空間由台鐵收回後閒置，立委林俊憲要求台鐵公司積極改善，還給乘客更便利的停車空間。（林俊憲服務處提供）

後壁火車站前原停車空間由台鐵收回後閒置，立委林俊憲要求台鐵公司積極改善，還給乘客更便利的停車空間。（林俊憲服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全國最醜？蘇俊賓為中壢火車站抱不平 喻如「霍爾移動城堡」
2024/06/16 23:55

全國最醜？蘇俊賓為中壢火車站抱不平 喻如「霍爾移動城堡」
台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司
2024/06/16 23:59

台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
台鐵南港大型都更案開工！ 有商辦、影城、飯店、住宅區
2024/06/18 13:17

台鐵南港大型都更案開工！ 有商辦、影城、飯店、住宅區
台鐵中壢新站啟程！「半半施工」不容易 鄭文燦感恩點名這些人
2024/06/16 23:45

台鐵中壢新站啟程！「半半施工」不容易 鄭文燦感恩點名這些人
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播