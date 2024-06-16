台鐵中壢新站啟程！「半半施工」不容易 鄭文燦感恩點名這些人

中壢臨時前站啟用了。（記者李容萍攝）

2024/06/16 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕 交通部今（16）日辦理「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」，前桃園市長、現任海峽交流基金會董事長鄭文燦接連在臉書PO文，昨晚細數中壢車站歷史，強調這裡乘載數代中壢人的記憶，與地方生活密不可分，今日加碼「中壢新站，啟程！昨天晚上，我們用熱鬧的歌舞，一起歡送中壢舊站。今天早上，我們用興奮和感恩的心情，迎接中壢新站的啟程。」

鄭文燦在文末不忘感謝剛卸任總統蔡英文當年與前行政院蘇貞昌當年的大力支持，以及交通部長李孟諺帶領的鐵道局、台鐵公司團隊，還有桃園市長張善政帶領的桃園市府團隊。中央地方攜手，建設不分顏色，只有付出努力和汗水，才會有市民朋友的肯定看著桃園鐵路地下化終於一步步邁向成功，令人覺得過去的努力都值得了。

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鄭文燦PO文指出，中壢車站最早可追溯到1891年，當時縱貫鐵路台北至新竹間通車，「中壢火車碼頭」同時啟用營運，後來1896年7月5日改名為「中壢驛」，至今承載數個世代中壢人的記憶。他在桃園市長任內向行政院爭取鐵路地下化，中央於2020年9月核定，而沿線桃園、內壢、中壢3個既有車站也將改建，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5個通勤車站。原本地面上的鐵道路廊，將會騰空改建成林蔭大道，與台一線平行，成為連結桃園和中壢的綠色動脈。

鄭文燦說，中壢車站雖然要熄燈，但只是華麗轉身，未來的中壢車站將成桃園捷運綠線、機場捷運線和台鐵3鐵共構的交通樞紐，與車站共構的大樓規劃為複合性商業空間，將為中壢市區帶來嶄新的風貌。

鄭文燦說提到，改建中壢車站，是一項非常不容易的工程。中壢站是台鐵全國旅運量排行第三的大站，每日旅運量高達4.7萬，僅次台北站及桃園站。由於基地小、周遭人口密集、通勤量大，因此工程團隊採取「半半施工」的策略，也就是一半的範圍先施工，另一半繼續維持營運，未來鐵路地下化完工後的中壢車站，將會成為「三鐵」共構的交通樞紐，包括桃園捷運綠線、機場捷運線和鐵路地下化都會在中壢車站交會。中央也規劃中壢車站預辦登機的空間，在中壢車站搭乘機捷也能享有預辦登機的服務。與車站共構的大樓，規劃為複合性商業空間，為中壢市區帶來嶄新的風貌。

中壢臨時前站啟用了。（記者李容萍攝）

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦（右5）等人出席「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」。（記者李容萍攝）

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦（中）等人出席「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」。（記者李容萍攝）

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