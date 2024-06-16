「最醜車站」開拆 中壢臨時前站啟用、新站2031年完工

台鐵中壢臨時前站由交通部長李孟諺（左7）、海基會董事長鄭文燦（右5）等人主持啟用典禮。（記者李容萍攝）

2024/06/16 16:21

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部今（16）日辦理「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」，未來中壢站三鐵共構，利用大月台方式，把中壢火車站與機捷、綠捷站結合，新站預計2031年完工。包括交通部長李孟諺、台鐵公司董事長杜微、鐵道局長楊正君、海基會董事長鄭文燦及桃園市副市長蘇俊賓與會，見證台鐵重要里程碑，並期許中壢車站脫胎換骨新面貌，讓桃園城市更進步。

楊正君簡報，「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於2020年9月奉行政院核定，計畫路線北起新北鶯歌鳳鳴陸橋南至桃園平鎮台66線，改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，全長17.9公里，總建設經費約1048億元，此工程受台鐵及機捷延伸線地下隧道重疊施工影響，且為維持既有鐵路營運及地下化工程推動，需新建臨時前站將營運中的中壢車站遷移，騰出舊站所在位置讓機捷延伸線及中壢地下車站依序施作。

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楊正君提到，中壢臨時前站整合先前啟用的臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等建築，感謝台鐵公司昨晚全力動員與鐵道局密切合作，共動員約800人次於夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，所有工程今日清晨6點15分完成，6點24分首班車1107次準點到站後啟用營運。

李孟諺表示，中壢車站段地下化工程動工，為桃園鐵路地下化重要里程碑，中壢臨時前站啟用代表中壢站進入新的工作階段，拆除舊站，未來新站包括機捷及綠捷站體開挖，備受期待，昨晚只有8小時時間共動員近800人，相關設施一夜之間遷移安裝完成，才能讓早上第一班車順利通行，中壢站去年每日達到4萬7000人次，全台第三名，鐵路地下化工程未來會消除20個平交道、8座高架橋、8座車行地下道，改善上下班尖峰交通和桃園市容，鐵路地下化完成，對桃園將有脫胎換骨效益，臨時前站相關設施使用若有改善需要，交通部與鐵道局、台鐵會盡力完成。

鄭文燦也說，未來中壢新站面貌不僅有台鐵地下化，還有機捷跟捷運綠線交會三鐵共站，將會是重要的交通樞紐，A23中壢車站並預留空間作為預辦登機服務，相關工程讓未來的中壢站麻雀變鳳凰，不是最醜車站，而是代表中壢的願景。

蘇俊賓對中壢車站被評「最醜車站」鳴不平，他為當年鐵道局設計者平反喊話，當年中壢車站是為中壢14萬人服務，設計圖很美，車站以有限量體、少少資源，承載完成台鐵重要的任務，小小的車站創造全台第三大人流量，未來鐵路地下化需要中央與地方跨領域合作，讓中壢、桃園軌道附近130萬人口能得到更好的生活環境。

台鐵中壢車站新站工程由交通部長李孟諺（左4）、海基會董事長鄭文燦（右5）等人在電子看板進行執鏟開工儀式。（記者李容萍攝）

台鐵公司全力動員並與鐵道局於夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，所有工程如期完成，讓中壢臨時前站啟用營運順利完成。（記者李容萍攝）

台鐵公司全力動員並與鐵道局於夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，所有工程如期完成，讓中壢臨時前站啟用營運順利完成。（記者李容萍攝）

台鐵公司全力動員並與鐵道局於夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，所有工程如期完成，讓臨時前站啟用營運順利完成。（記者李容萍攝）

台鐵中壢車站熄燈後將拆除改建新站。（記者李容萍攝）

鐵道局辦理「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」，並公布未來新站未來願意圖。（記者李容萍翻攝）

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