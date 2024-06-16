「最醜車站」開拆 中壢臨時前站啟用、新站2031年完工
〔記者李容萍／桃園報導〕交通部今（16）日辦理「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」，未來中壢站三鐵共構，利用大月台方式，把中壢火車站與機捷、綠捷站結合，新站預計2031年完工。包括交通部長李孟諺、台鐵公司董事長杜微、鐵道局長楊正君、海基會董事長鄭文燦及桃園市副市長蘇俊賓與會，見證台鐵重要里程碑，並期許中壢車站脫胎換骨新面貌，讓桃園城市更進步。
楊正君簡報，「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」於2020年9月奉行政院核定，計畫路線北起新北鶯歌鳳鳴陸橋南至桃園平鎮台66線，改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，全長17.9公里，總建設經費約1048億元，此工程受台鐵及機捷延伸線地下隧道重疊施工影響，且為維持既有鐵路營運及地下化工程推動，需新建臨時前站將營運中的中壢車站遷移，騰出舊站所在位置讓機捷延伸線及中壢地下車站依序施作。
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楊正君提到，中壢臨時前站整合先前啟用的臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等建築，感謝台鐵公司昨晚全力動員與鐵道局密切合作，共動員約800人次於夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，所有工程今日清晨6點15分完成，6點24分首班車1107次準點到站後啟用營運。
李孟諺表示，中壢車站段地下化工程動工，為桃園鐵路地下化重要里程碑，中壢臨時前站啟用代表中壢站進入新的工作階段，拆除舊站，未來新站包括機捷及綠捷站體開挖，備受期待，昨晚只有8小時時間共動員近800人，相關設施一夜之間遷移安裝完成，才能讓早上第一班車順利通行，中壢站去年每日達到4萬7000人次，全台第三名，鐵路地下化工程未來會消除20個平交道、8座高架橋、8座車行地下道，改善上下班尖峰交通和桃園市容，鐵路地下化完成，對桃園將有脫胎換骨效益，臨時前站相關設施使用若有改善需要，交通部與鐵道局、台鐵會盡力完成。
鄭文燦也說，未來中壢新站面貌不僅有台鐵地下化，還有機捷跟捷運綠線交會三鐵共站，將會是重要的交通樞紐，A23中壢車站並預留空間作為預辦登機服務，相關工程讓未來的中壢站麻雀變鳳凰，不是最醜車站，而是代表中壢的願景。
蘇俊賓對中壢車站被評「最醜車站」鳴不平，他為當年鐵道局設計者平反喊話，當年中壢車站是為中壢14萬人服務，設計圖很美，車站以有限量體、少少資源，承載完成台鐵重要的任務，小小的車站創造全台第三大人流量，未來鐵路地下化需要中央與地方跨領域合作，讓中壢、桃園軌道附近130萬人口能得到更好的生活環境。