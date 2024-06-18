台鐵南港大型都更案開工！ 有商辦、影城、飯店、住宅區

台鐵南港大型都更案今開工舉行動土典禮。（圖由台鐵公司提供）

2024/06/18 13:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司南港調車場都市更新案場域緊臨市民大道，今天（18日）舉行開工典禮，有商辦大樓、飯店、影城、住宅和公益設施等，預計2029年完工。

台鐵公司南港調車場都市更新案位於松山車站通往四鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，並鄰近捷運松山站與捷運昆陽站之間，占地面積約1.64萬坪。這是台鐵公司為活化原台鐵南港調車場土地資產，與國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅投資成立的南港國際一、二股份有限公司，共同推動的都市更新案。

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共同開發總樓地板面積逾15萬坪的多用途使用區，工程總投資金額達300億元以上。台鐵公司表示，在交通部TOD發展的政策指導及台北市政府都市設計及都市更新審議的協助下，全案主體工程正式啓動，全案預計2029年完工。

台鐵公司表示，這項大型商業機能及辦公大樓、300多間房的飯店及影城、500多戶住宅、台北市政府公益設施等多元複合式機能，可滿足辦公、居住、遊樂、休憩等多元需求。

今年起台鐵改制為國營公司，轉型後法令鬆綁不受國產法限制，台鐵公司導入全新開發方式，預計下半年將推出台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明路及高雄市自立路等新4大招商案件，希望能接續南港公辦都更案，進一步共創資產開發效益。

台鐵南港大型都更案今開工舉行動土典禮。（圖由台鐵公司提供）

台鐵南港大型都更案今開工舉行動土典禮。（圖由台鐵公司提供）

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