台鐵中壢舊站功成身退！他回顧昔日美好 首創附設百貨公司

台鐵中壢站曾經風光一時，首創車站附設百貨公司。（取自洪致文臉書）

2024/06/16 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕你知道因為鐵路地下化而功成身退的中壢車站當年是誰設計的嗎？隨著的台鐵中壢車站昨晚熄燈，台灣鐵道文化研究者洪致文，在臉書發文寫到中壢站歷史，早年更有全台第1處車站附設百貨公司的先例，他也希望民眾記得它曾有的美好，以及那些在這裡點點滴滴的記憶。

洪致文提及，舊的中壢火車站在1971年落成時，中央的大廳是挑高的設計，可以看到通透的開窗，兩側的ㄇ字形線條，一邊是出口，另一邊則是廁所。出口側的樓上，有車站站務用的相關空間，特別是偌大的會議室，如今還保有落成時候的時代樣貌。中壢車站的售票窗口，以及大廳內隨處可見牆壁邊緣以石材裝飾的壁板豪華氣派，可以想見當時的高級。而這座車站的設計者，為今年已經90多歲的侯慶耀老先生，當年這座車站落成的時候，中壢市各界還打造了一塊寫著「巧奪天工」的牌匾給他紀念。

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洪致文說，這座中壢車站完工後沒幾年，當年的省議員吳伯雄建議台鐵由民間投資，在中壢車站站房上加蓋，作為餐廳及賣店。後來，中壢站的大廳上方，就增建了一層樓作為今中百貨，在1978年8月8日落成啟用，這是台鐵試辦開放民間投資的創舉，也是全台灣第一棟在車站樓上附設百貨公司的先例。

今中百貨風光開幕之後，後續其實有很多的演變，曾開過餐廳，也有人記得曾有撞球場、溜冰場、電子遊樂場，甚至後期曾變成小吃街，如今廁所上方窗戶那裡就曾經是燒臘店。如今中壢站的這個加蓋樓層，連外面的窗戶都封起來了。出口那半邊是作為機房使用，廁所上方處最後期則已經都加上高架地板，也沒有對外做商業使用。至於兩邊底下的2樓，都還有一些台鐵人員的備勤空間，不過也都隨著這棟老車站的功成身退而消失。

洪致文認為，中壢車站從落成時充滿時代氛圍的現代感，到最後被揶揄成最醜車站，是建築維護、樓層增建，以及景觀規劃的一個很好崩壞案例。然而這棟車站即將因為鐵路地下化而功成身退，請大家記得它曾有的美好。

台鐵中壢站曾經風光一時，首創車站附設百貨公司。（取自洪致文臉書）

台鐵中壢站曾經風光一時，首創車站附設百貨公司。（取自洪致文臉書）

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