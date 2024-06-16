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全國最醜？蘇俊賓為中壢火車站抱不平 喻如「霍爾移動城堡」

全國最醜車站？桃市副市長蘇俊賓為中壢車站設計者鳴不平，讚CP值最高。（記者李容萍攝）

全國最醜車站？桃市副市長蘇俊賓為中壢車站設計者鳴不平，讚CP值最高。（記者李容萍攝）

2024/06/16 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕曾被網友票選「全國最醜車站」的台鐵中壢車站昨晚熄燈！交通部今（16）日辦理「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」，桃園副市長蘇俊賓昨晚以插畫記錄它的「最後一舞」，提到嘗試速寫中壢車站，發現結構複雜，中壢車站從落成後的擴建、增建，整個建築呈現隨著時間變化的顯得非常複雜，像是霍爾的移動城堡一般。他替中壢車站發聲平反，稱讚是「CP值最高、貢獻最大的車站」。

蘇俊賓說，在他所看到的早期完工照，不僅美觀且極具現代風貌，當年獲得很高的評價。爾後，中壢車站以有限的資源、能量及空間，承擔台灣第三大的車站流量，才逐漸增建，擴建成為今日的模樣。蘇俊賓特別談到舊中壢車站設計者，為當年鐵路局工務處建築課的侯慶耀今年已92歲，他利用這個機會要給侯老先生一個感謝。

蘇俊賓提到，每當有人說中壢車站是台灣最醜的車站，身為桃園人，他感到非常不平。既有中壢車站啟用於1971年，那年中壢人口14萬人，到今年，成長到43萬人，中壢車站以非常有限的空間、容量，每天服務4.7萬人次，是台鐵運量第三高的車站，蘇副市長表示，中壢車站是CP值最高，最任勞任怨的車站。

蘇俊賓也向中央喊話，中壢火車站就像是桃園的縮影，桃園市在有限條件下，創造出4.8兆的產值，是全台第一，但交通建設、教育資源和醫療資源，都亟待中央的支持，桃園也需要中央更合理的的資源挹注，及符合城市成長規模的規劃和預算，才能符合桃園發展的需要。

他強調，鐵路地下化只是第一步，未來前後站的縫合，需要整體都市計畫配合，更需要中央與地方跨領域、長週期的團結合作方可完成，唯有中央的重視才能匹配桃園所做出的貢獻，期待未來中央與地方能持續的深度合作，共同提升桃園的生活環境品質。

桃園副市長蘇俊賓手繪中壢車站。（蘇俊賓提供）

桃園副市長蘇俊賓手繪中壢車站。（蘇俊賓提供）

全國最醜車站？桃市副市長蘇俊賓為中壢車站設計者鳴不平，讚CP值最高。（蘇俊賓提供）

全國最醜車站？桃市副市長蘇俊賓為中壢車站設計者鳴不平，讚CP值最高。（蘇俊賓提供）

海基會董事長鄭文燦（左2）、桃園副市長蘇俊賓（右2）出席「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」。（記者李容萍攝）

海基會董事長鄭文燦（左2）、桃園副市長蘇俊賓（右2）出席「中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用典禮」。（記者李容萍攝）

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