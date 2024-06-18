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高雄暑假活動一波波 陳其邁︰邀不同年齡族群來高雄玩

高雄市長陳其邁今（18）日下午主持市政會議，歡迎不同年齡族群暑假來高雄消費遊玩。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市長陳其邁今（18）日下午主持市政會議，歡迎不同年齡族群暑假來高雄消費遊玩。（記者葛祐豪翻攝）

2024/06/18 16:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（18）日下午主持市政會議時表示，暑假期間高雄推出多項活動，包括夏日動物季、下酒菜料理競賽、旗津風箏節暨氣墊水樂園、海洋派對、大港閱冰等，邀請不同年齡族群來高雄消費遊玩。

高雄市觀光局在市政會議報告指出，高雄暑期活動週週精彩不間斷，涵蓋親水、音樂、美食、運動賽事、藝文展演、原民祭典、青年探險遊程等，滿足不同年齡層、不同興趣愛好與不同客群的需求。

其中，壽山動物園「夏日動物季」活動，推出暑假期間全國12歲以下兒童免費入園；南台灣唯一依山傍海「旗津風箏節」，則預計掀起一波打卡熱潮，最受大小朋友喜愛的氣墊水樂園，將於旗津豐收廣場旁綠地登場；愛河灣舉辦的「高雄海洋派對」，將提供各式船艇及水域遊憩體驗、親子互動內容及熱鬧市集。

為推動永續旅遊，觀光局推出「2024高雄國內旅遊團體補助計畫」，歡迎全國旅行社申請，組團15人以上住宿高雄1晚，並至高雄環境教育場域及觀光景點拍照佐證，每團平日可申請補助車資5000元、假日3000元；至茂林區旅遊加碼1000元、至桃源、那瑪夏區加碼2000元。

陳其邁責請觀光局，配合演唱會及各活動日期，妥為規劃，以吸引不同年齡族群來高雄遊玩，相關單位也應加強交通疏導措施及周邊環境清潔。

此外，「2024高雄羽球大師賽」即日起至6月23日於高雄巨蛋舉辦，邀請許多國內外羽球選手參加，賽事精彩，陳其邁也歡迎喜愛運動賽事的民眾，踴躍前往支持。

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