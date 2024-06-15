暑假最強景點！屏東「復刻二峰圳」大雨解渴 沁涼迎客

復刻二峰圳在大雨過後終於有足夠水量供水了。（記者陳彥廷攝）

2024/06/15 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東林後四林平地森林公園是去年暑假全國最受歡迎的景點，今天正好是開園10週年，園區內最受小朋友喜愛的「復刻二峰圳」在歷經旱季後，近期雨後也正式出現圳水，親子玩水之餘，還能來逛小農市集，10週年慶是格外熱鬧。

林業保育署今年也在林後四林成立專屬台灣山林的「山林製造」品牌概念店，作為在地山村製造、手作產品的對外通路，今天屏東分署舉辦「10週年成『林』禮」，分署長楊瑞芬指出，如今林後四林不僅僅是遊憩景點，更脫胎換骨成具里山精神，結合永續理念環境教育及鄰近山村社區，成為夥伴們的文化創生基地。

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位於屏東潮州的林後四林平地森林園區，於2014年的6月14日成立，是國內第3座平地森林園區，占地超過1000公頃，開園至今以「山（大武山）、水（復刻二峰圳）、園（農村田園）、林（平地森林）」多元地景作為經營主軸，10年晃眼已過，山水如往常壯麗，屏東分署近年更啟動與山村社區的小農攜手合作，讓園區成為林學校食農教育的「可食地景」，還有小農自產的各項產品的銷售通路。

成「林」禮上，屏東縣長周春米、推動台糖出租的前縣長曹啟鴻及歷屆分署長等都前來共襄盛舉，眾人並在布旗上留上雙手掌印，代表10年成林，周春米致詞時表示，林後四林如今已是大潮州甚至整個屏東的假日午後休閒場域，感謝當初所有人的遠見，讓林後四林成為國內首屈一指的山林遊憩區，去年8月結合縣府的「夏日狂歡節」，一舉成為單月最多觀光人次的國內景點。

楊瑞芬則表示，林後四林從一望無際的平地森林，到變成周邊民眾早晨、黃昏時段散步的「運動公園」，如今更在積極的成為平地與山林間的集散地，脫胎換骨成具備里山精神、永續理念的環境教育及觀光遊憩場域，而林保署為改善山區小農以往囿於通路導致能見度不高的各項產品，在今年林後四林內部成立全台首個「山林製造」概念店，透過品牌塑造，已逐步再進化成鄰近山村社區夥伴們的文化創生基地。

此外，屏東分署為慶祝開園10周年，與台糖偕手推出「林後景觀x在地特產冰棒」，包括南部地的的鳳梨、芋頭及紅豆口味冰棒，並和大江生活以大武山系水源為基底，聯名推出「大武山氣泡水」，一同感受來自南部山林的沁涼，現場連兩天則有小農市集和星空餐桌晚宴，在森林中享用在地特色餐點，一同享受來自大自然的美好。

成「林」禮上，屏東縣長周春米和歷屆分署長等都前來共襄盛舉，眾人並在布旗上留上雙手掌印，代表10年成林。（記者陳彥廷攝）

林後四林十週年慶，本週末有小農市集。（記者陳彥廷攝）

山林製造概念店。（記者陳彥廷攝）

山林製造概念店。（記者陳彥廷攝）

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