屏東「空中法拉利」遊覽啟航 老鷹視角盡賞國境之南美景

搭「空中法拉利」俯瞰恆春半島超美。（屏東縣政府提供）

2024/06/14 16:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府今天起於恆春機場舉辦「屏東空中遊覽．發現國境之南」活動，結合安捷航空，引進具有「空中法拉利」美名的雙發動機種P2012，讓遊客從不同視角重新認識國境之南的壯麗山海及絕色風光，首批體驗者直呼，「台灣壯麗山海驚豔動人。」

空中遊覽體驗全程約30分鐘，從恆春機場出發，3000呎低空飛越恆春古城、南灣、船帆石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，屏東縣長周春米率先開箱登機體驗後，親自獻聲錄製導覽，遊客戴上飛行專用降噪式耳機，可以清晰聽到語音導覽內容，看著窗外山海美景，重新認識國境之南。

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義大利製「空中法拉利」P2012是正式民航機，安檢報到手續及地勤都比照國內航班模式，能讓報名體驗的遊客安全玩、開心飛，飛機時速可達每小時359公里，航程達1760公里，在空中有舒適的客艙環境，透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰，充分享受恆春半島的美景。

交通旅遊處說，屏東縣公告禁航空域有多處，包括墾丁國家公園，透過專案飛行向民航局、軍方和墾管處等單位申請，終於水到渠成。「空中遊覽」在國外常見，屏東縣跨出一大步後，盼吸引更多航空公司加入，成為常態性飛行，為觀光帶狀旅遊帶來更多元，更大的經濟效益。

交旅處說，這次恆春半島空中遊覽是恆春機場久違的民航機載客起降活動，體驗完成者還能獲得專屬紀念品與證書，不管是今年還是去年，一開放報名後幾乎就秒殺，屏東縣會持續推動相關空中觀光活動，「屏東3D旅遊嘉年華」21日正式登場，未來結合航空業者、超輕航機業者與屏東縣內觀光旅宿業者，推出特色套裝行程，讓來訪的遊客能更深入屏東，從空中探索屏東之美的嶄新旅程。

屏東「空中法拉利」在空中有舒適的客艙環境。（記者蔡宗憲攝）

屏東「空中法拉利」遊覽啟動，空中俯瞰恆春半島超美。（屏東縣政府提供）

屏東「空中法拉利」遊覽啟動，當地居民期待帶動觀光。（記者蔡宗憲攝）

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