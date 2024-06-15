走出去服務世界 884名青年暑假將前往18國服務

今年暑假我國將有884名青年前往18國進行志願服務， 總統賴清德（第一排右五）在教育部政次葉丙成（第一排右三）及青年署長陳雪玉（第一排右二）陪同下進行授旗，勉勵青年們做台灣的親善大使。 （教育部提供）

2024/06/15 16:02

〔記者林曉雲／台北報導〕為鼓勵青年走出去與世界接觸，拓寬國際視野，也讓世界知道台灣，今年暑假我國將有884名青年前往18國進行志願服務，發揮自身專長提供服務，更把台灣的溫暖傳遞到全世界。

總統賴清德在教育部政次葉丙成及青年署長陳雪玉陪同下，接見「113年青年海外志工服務隊代表」並進行授旗，勉勵青年們發揮所學專長與知能，增進台灣與海外各國交流，把台灣的熱情與活力傳遞出去。

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賴清德表示，台灣走向世界，世界也會更了解台灣，青年在海外服務，也是在做外交，期許所有志工夥伴，要做台灣的最佳代言人，讓世界看見台灣的良善、實力和貢獻，「你們都是台灣的親善大使」。

青年署科長呂松青說明，為激發青年實踐國際關懷精神，積極推動「補助辦理青年海外志工服務計畫」，每年補助18至35歲大專校院及非營利組織團隊青年赴海外進行志願服務，今年共補助80隊、884名青年志工前往亞洲、非洲及歐洲共18國。另在團隊之外，有3名青年進行海外長期志工服務，總計有23個國家可獲得我國青年的服務。

呂松青以台北醫學大學「海外醫療服務團」為例，前往尼泊爾實行口腔檢查、牙科義診及衛生教育，並培訓當地牙科技術人員，提升醫療水準。

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