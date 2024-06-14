身高95公分小巨人 烏士賢獲台新青少年志工菁英獎

烏士賢（左）獲頒「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎，右為高雄市政府副祕書長張家興。（高雄市青年局提供）

2024/06/14 18:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罹患侏儒症、身高僅95公分的烏士賢人小志氣大，到處巡迴表演當志工，帶給早療兒童、癌友許多歡樂笑容，今（14）日獲頒第24屆「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎。

響應「小志氣、大影響」行動，高雄市今年共有12名學生分別獲得台新青少年志工菁英獎的傑出志工獎及奉獻獎，今天上午由高雄市府副祕書長張家興、青年局長張以理、台新青少年志工基金會董事長鄭家鐘接見表揚。

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罹患軟骨不全症、俗稱侏儒症的身障生烏士賢，目前就讀樹德家商資料處理科，從幼兒時期就受人幫助，成長過程他暗自期許有能力時也要幫助他人，讓愛傳承下去。

烏士賢突破身體限制，5歲就讀特教學校時，自學各式樂器，之後加入身障孩童組成的鐵盒子樂團，到處巡迴表演當志工，帶給早療兒童、癌友許多歡樂的笑容。

烏士賢熱愛音樂，從小接觸各式各樣的樂器，太鼓、鋼琴、響板、口琴、風琴難不倒他，小學導師引薦他加入鐵盒子打擊樂團，週末一有空閒，就跟著樂團到處巡迴表演。他說，印象最深刻是到博正兒童發展中心演奏太鼓，看到早療兒跟著鼓聲節拍手舞足蹈笑開懷，內心充滿快樂，還到安寧病房演奏音樂，幫助癌友暫時忘記疼痛，「當志工真的是很有意義的事！」

烏士賢雙親已過世，現跟阿嬤同住相依為命，他說，阿嬤總是無私的在背後支持他，畢業後，打算報考公職，好好孝順阿嬤，也會繼續當志工，燃燒自己到最後一刻。

另位傑出志工獎得主陳立祐，是高雄餐旅大學附中三年級學生，當志工5年已累積300多小時服務時數，經常自煮拿手好菜，帶到無障礙之家分享，看見憨兒吃得津津有味，成就感十足。

高雄市府副祕書長張家興說，台新青少年志工菁英獎是全國首創唯一國、高中生志願服務公益平台，迄今鼓勵超過8萬名青少年投入志工行列，盼這些生力軍引發迴響，為社會公益注入創新動能。

高雄市青年局長張以理認為，青少年投入志願服務，為社會提供強大有活力的能量，能促進善的循環，帶來正面影響力。

高雄市今年共有12名學生分別獲得台新青少年志工菁英獎的傑出志工獎及奉獻獎。。（高雄市青年局提供）

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