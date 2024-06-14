為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

身高95公分小巨人 烏士賢獲台新青少年志工菁英獎

烏士賢（左）獲頒「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎，右為高雄市政府副祕書長張家興。（高雄市青年局提供）

烏士賢（左）獲頒「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎，右為高雄市政府副祕書長張家興。（高雄市青年局提供）

2024/06/14 18:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罹患侏儒症、身高僅95公分的烏士賢人小志氣大，到處巡迴表演當志工，帶給早療兒童、癌友許多歡樂笑容，今（14）日獲頒第24屆「台新青少年志工菁英獎」奉獻獎。

響應「小志氣、大影響」行動，高雄市今年共有12名學生分別獲得台新青少年志工菁英獎的傑出志工獎及奉獻獎，今天上午由高雄市府副祕書長張家興、青年局長張以理、台新青少年志工基金會董事長鄭家鐘接見表揚。

罹患軟骨不全症、俗稱侏儒症的身障生烏士賢，目前就讀樹德家商資料處理科，從幼兒時期就受人幫助，成長過程他暗自期許有能力時也要幫助他人，讓愛傳承下去。

烏士賢突破身體限制，5歲就讀特教學校時，自學各式樂器，之後加入身障孩童組成的鐵盒子樂團，到處巡迴表演當志工，帶給早療兒童、癌友許多歡樂的笑容。

烏士賢熱愛音樂，從小接觸各式各樣的樂器，太鼓、鋼琴、響板、口琴、風琴難不倒他，小學導師引薦他加入鐵盒子打擊樂團，週末一有空閒，就跟著樂團到處巡迴表演。他說，印象最深刻是到博正兒童發展中心演奏太鼓，看到早療兒跟著鼓聲節拍手舞足蹈笑開懷，內心充滿快樂，還到安寧病房演奏音樂，幫助癌友暫時忘記疼痛，「當志工真的是很有意義的事！」

烏士賢雙親已過世，現跟阿嬤同住相依為命，他說，阿嬤總是無私的在背後支持他，畢業後，打算報考公職，好好孝順阿嬤，也會繼續當志工，燃燒自己到最後一刻。

另位傑出志工獎得主陳立祐，是高雄餐旅大學附中三年級學生，當志工5年已累積300多小時服務時數，經常自煮拿手好菜，帶到無障礙之家分享，看見憨兒吃得津津有味，成就感十足。

高雄市府副祕書長張家興說，台新青少年志工菁英獎是全國首創唯一國、高中生志願服務公益平台，迄今鼓勵超過8萬名青少年投入志工行列，盼這些生力軍引發迴響，為社會公益注入創新動能。

高雄市青年局長張以理認為，青少年投入志願服務，為社會提供強大有活力的能量，能促進善的循環，帶來正面影響力。

高雄市今年共有12名學生分別獲得台新青少年志工菁英獎的傑出志工獎及奉獻獎。。（高雄市青年局提供）

高雄市今年共有12名學生分別獲得台新青少年志工菁英獎的傑出志工獎及奉獻獎。。（高雄市青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自組服務團隊、戲劇探討社會 新北青少年獲志工菁英獎
2024/05/28 13:16

自組服務團隊、戲劇探討社會 新北青少年獲志工菁英獎
守護桃園學童30年 72歲導護阿嬤服務時數高達5220小時
2024/06/05 21:59

守護桃園學童30年 72歲導護阿嬤服務時數高達5220小時

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
消防史料館志工夫妻檔超閃 「膩」一起談消防歷史
2024/06/14 11:33

消防史料館志工夫妻檔超閃 「膩」一起談消防歷史
接見傑出青少年志工獎得主 賴清德期許持續踏出屬於自己的青春步伐
2024/04/18 15:31

接見傑出青少年志工獎得主 賴清德期許持續踏出屬於自己的青春步伐

國泰青年節3x3籃球賽 推動反毒反詐騙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播