不打狂犬病疫苗會受罰！台中7、8月免費為毛小孩施打

犬貓每年都必須進行狂犬病疫苗的補強注射。（記者蘇金鳳攝）

2024/06/17 19:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據動物傳染病防治條例的規定，飼主必須每年為犬貓進行狂犬病疫苗的補強注射，違者會受罰；中市動保處表示，今年截至5月已裁處12件，故將從7月2日至8月底，在狂犬病高風險區和醫療資源缺乏區持續舉辦25場提供免費的犬貓狂犬病疫苗和晶片注射服務。

動保處表示，為毛小孩施打狂犬病疫苗補強注射，可確保家裡飼養的寵物受到疫苗適當的保護避免感染，而動保處將利用暑假期間，舉辦25場「犬貓狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動」，為設籍台中市民提供免費的犬貓狂犬病疫苗和晶片注射服務。

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動保處提醒，根據動物傳染病防治條例的規定，飼主必須每年為犬貓進行狂犬病疫苗的補強注射，違反者將面臨3萬元至15萬元的罰鍰，市府將持續加強抽查，並對違反規定者進行裁處，112年裁處12件，113年截至5月已裁處12件。

另犬貓遺失、送養、出國及死亡應依規辦理遺失申報、寵物登記轉讓及除戶，被抽查者倘未每年攜帶犬貓注射狂犬病疫苗並查寵物登記屬在養狀態，將據以認定裁處。

動保處表示，參加巡迴注射的飼主須年滿18歲、設籍於台中市且請攜帶身分證件；犬貓須滿3月齡、不限品種；使用寵物籠或牽繩攜帶寵物，貓請加用洗衣袋，避免逃脫；犬貓如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢及心肝腎疾病等，不適合注射疫苗。

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