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北捷建置6語到站廣播 9月底前再完成加註日韓語站名

台北捷運預計9月底前，完成加註全線車站站名日、韓語翻譯，圖為已完成的南京三民站。（記者林承鴻攝）

台北捷運預計9月底前，完成加註全線車站站名日、韓語翻譯，圖為已完成的南京三民站。（記者林承鴻攝）

2024/06/18 13:24

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司今天發布新聞稿表示，於6月17日完成全線117個車站的列車日、韓語到站廣播，即日起在列車到站前，均可聽到包含日、韓語在內共6種語言的站名廣播。此外，今年9月底前，全線車站亦將完成加註日、韓語指標，提供國際旅客賓至如歸的服務，提升大台北地區觀光服務品質。

為因應日漸增加的日、韓觀光遊客，北捷自去年6月起，陸續於日韓旅客熱門景點、重要轉乘站及終端站等車站，增設日、韓語列車到站廣播，新增的列車到站廣播方式為華語、英語、日語、韓語、台語、客語，車門上方顯示器則以中、英文輪流播放到站站名及車站編碼。

另外，北捷自去年8月起也陸續於全線車站月台圓柱、月台上方橫柱及月台門路線圖等指標，加註車站站名的日、韓語翻譯，已完成97站，尚有20站未完成，預計今年9月底完工。

北捷表示，為求慎重，新增的日、韓語列車廣播，均請錄製單位選定專業錄音員，並委請專家學者協助審聽，以臻完善。

此外，台北捷運Go app亦提供中、英、日、韓等版本，讓國際旅客透過手機app即可查詢車票及旅遊票種類、路網圖、車站資訊、路線及班距、首末班車時間、帶自行車搭捷運等資訊，規劃行程更方便。

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