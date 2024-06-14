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北捷文湖線馬特拉列車花500萬改裝 拆除部分立柱、座椅、行李架

北捷啟動文湖線除車廂入口部分立柱。（台北捷運公司提供）

北捷啟動文湖線除車廂入口部分立柱。（台北捷運公司提供）

2024/06/14 16:03

〔記者林承鴻／台北報導〕為提升文湖線尖峰運能，台北捷運公司去年試辦改裝文湖線龐巴迪車型，將部分座椅及行李架拆除。北捷參考前次經驗，啟動文湖線全車隊車廂改造，每列車的總載客數可增加20人，即日起陸續上線，預計花費約500萬元，於2025年中完成25列馬特拉列車改裝。

北捷說明，每列車改造費用約20萬元，本次優化項目包含：移除各車廂入口部分立柱、縮小車門旁扶手寬度；第2、3節車廂拆除車門旁雙人座椅及行李架，保留車廂中央區的4組背對背座椅，並增設窗邊扶手及車頂手拉環。

北捷表示，移除各車廂入口部分立柱，可讓輪椅及幼兒推車更方便進入，同時提高旅客向車廂內移動意願，並加快疏解尖峰時段侯車人潮及提高尖峰車廂運量；移除車門旁雙人座椅以及行李架，可使空間更方正。北捷也增設窗邊扶手及車頂手拉環，讓有需要的旅客，有更多地方可以扶握。另外也優化車廂引導，將標示清晰放大，讓引導動線更加明確。

北捷說去年試辦3列馬特拉列車空間改裝，經旅客意見調查，民眾對試辦結果滿意度達7成，成效良好。這次邀集專家學者與相關單位，召開會議及現場會勘，經整體評估後決定，自今年4月開始執行全車隊車廂優化方案。

北捷啟動文湖線馬特拉列車全面改裝，圖為改造前後對比圖。（台北捷運公司提供）

北捷啟動文湖線馬特拉列車全面改裝，圖為改造前後對比圖。（台北捷運公司提供）

北捷啟動文湖線馬特拉列車全面改裝，縮小車門旁扶手寬度。（台北捷運公司提供）

北捷啟動文湖線馬特拉列車全面改裝，縮小車門旁扶手寬度。（台北捷運公司提供）

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