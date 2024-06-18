為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「愛拍雲林」徵件起跑 有機會成新銳導演

2024雲林公用頻道影片「愛拍雲林」即日起至7月15日徵件，冠軍獎金15萬元，得獎作品還可透過線上串流媒體讓世界看到。（記者黃淑莉攝）

2024雲林公用頻道影片「愛拍雲林」即日起至7月15日徵件，冠軍獎金15萬元，得獎作品還可透過線上串流媒體讓世界看到。（記者黃淑莉攝）

2024/06/18 10:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府2024公用頻道影片徵件開跑，今年主題為「愛拍雲林」且採先審後拍方式，企劃書入選後會有專業講師或導演指導，冠軍獎金15萬元，得獎作品將在縣府官方網路平台播放，雲林縣長張麗善邀請全國民眾踴躍參加，把雲林之美讓大家看見，也有機會成為新銳導演。

張麗善指出，縣府很重視人才培育，2018年成立影視委員會，讓有興趣、喜愛拍攝或有專業經驗拍攝影片的朋友，透過影片將雲林人事物呈現，也發掘具有潛力的影視人才。

張麗善說，公用頻道影片徵件活動今年邁入第8年，發現許多優秀人才，像2019年冠軍王俊仁，得獎作品也在《Feelin' Yunlin-A Wide-eyed Wander in Taiwan》分別榮獲「2021日本國際觀光影像節」國際組特別賞佳作及2021「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎項。

擔任過5屆公用頻道評審委員游婷敬指出，今年徵作主題「愛拍雲林」非常好發揮，只要選定與愛有關主題，不論情、親情、友情或拍下心中對愛的感受，並與雲林做親情連結就是好企畫書，入選者還有專業講師或導演協助完成5至10分鐘影片，得獎作品可透過線上的串流媒體傳播到全世界讓大家看到。

縣府新聞處表示，徵作時間即日起至7月15日，有興趣民眾可上網搜尋「愛拍雲林」即可找到報名的網站及活動相關資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全民喜迎臺南400 市府推觀光種子大使計畫讓宣傳遍地開花
2023/11/29 16:28

全民喜迎臺南400 市府推觀光種子大使計畫讓宣傳遍地開花
臉書變「阿德電影院」 賴再推「古都好味」得獎片
2017/08/11 16:33

臉書變「阿德電影院」 賴再推「古都好味」得獎片

遠雄山禾公開 在台南首辦永續派對
「古都好味」 賴清德臉書推介得獎好片
2017/08/09 11:31

「古都好味」 賴清德臉書推介得獎好片
健保微電影競賽徵件 總獎金29萬元
2018/08/10 14:13

健保微電影競賽徵件 總獎金29萬元

酷澎大力協助花蓮原民少年兒童之家災後修復
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播