「愛拍雲林」徵件起跑 有機會成新銳導演

2024雲林公用頻道影片「愛拍雲林」即日起至7月15日徵件，冠軍獎金15萬元，得獎作品還可透過線上串流媒體讓世界看到。（記者黃淑莉攝）

2024/06/18 10:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府2024公用頻道影片徵件開跑，今年主題為「愛拍雲林」且採先審後拍方式，企劃書入選後會有專業講師或導演指導，冠軍獎金15萬元，得獎作品將在縣府官方網路平台播放，雲林縣長張麗善邀請全國民眾踴躍參加，把雲林之美讓大家看見，也有機會成為新銳導演。

張麗善指出，縣府很重視人才培育，2018年成立影視委員會，讓有興趣、喜愛拍攝或有專業經驗拍攝影片的朋友，透過影片將雲林人事物呈現，也發掘具有潛力的影視人才。

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張麗善說，公用頻道影片徵件活動今年邁入第8年，發現許多優秀人才，像2019年冠軍王俊仁，得獎作品也在《Feelin' Yunlin-A Wide-eyed Wander in Taiwan》分別榮獲「2021日本國際觀光影像節」國際組特別賞佳作及2021「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎項。

擔任過5屆公用頻道評審委員游婷敬指出，今年徵作主題「愛拍雲林」非常好發揮，只要選定與愛有關主題，不論情、親情、友情或拍下心中對愛的感受，並與雲林做親情連結就是好企畫書，入選者還有專業講師或導演協助完成5至10分鐘影片，得獎作品可透過線上的串流媒體傳播到全世界讓大家看到。

縣府新聞處表示，徵作時間即日起至7月15日，有興趣民眾可上網搜尋「愛拍雲林」即可找到報名的網站及活動相關資訊。

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