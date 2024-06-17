提升性平意識強化資源 教育部成立四區大專校院推展中心

南區性平中心揭牌。（教育部提供）

2024/06/17 14:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕為協助大專校院落實推動性別平等教育，教育部成立4區大專校院性別平等教育工作推展中心，期透過具實質效能之區域型組織，健全各校性別平等教育委員會運作，提升相關工作人員之性別平等意識，同時強化區域間資源之橫向連結，讓學校推動性別平等教育獲得更多的支持與助力。

教育部依據性別平等教育白皮書2.0「組織與制度」篇章中程計畫，成立四區大專校院性別平等教育工作推展中心，分別設立於世新大學、陽明交通大學、彰師大及高醫大，其中陽明交大及彰師大推動性別平等教育成效甚佳，世新大學及高醫大則設有性別研究所，期能借重學校的經驗及系所資源，協助區域內各校推展性別平等教育工作。

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教育部指出，各區性別平等教育工作推展中心之任務，包括分析性別平等教育推展趨勢、瞭解區內各校推動性別平等教育現況、協調與解決性別平等教育推動相關問題、檢視區內各校校園性別事件之處理情形、提供校園性別事件防治諮詢、協助區內學校緊急危機事件應變處理等。

各區中心嗣後將常態性的召開相關會議，與各校性別平等教育委員會執行秘書、承辦人研討實務推動相關事宜，亦將辦理研習、研討會等增能活動，增進相關人員之工作知能，同時也將蒐集相關新興議題及個案案例、學校優良成果、各方建議與意見，以作為教育部及大專校院未來精進推動性別平等教育之參考。

教育部表示，近期已分別完成四區性別平等教育工作推展中心揭牌，未來將作為教育部與各大專校院之間的橋樑，希望透過該組織發揮最大化的效用，能快速傳達政策與法令，即時蒐集實務問題並予回饋；並協助各校組織制度更趨完善，強化校園性別事件處理機制；也要增進相關人員對於法令之認識及實務處理能力。

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