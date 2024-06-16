為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南市招考公幼服務人員大學畢薪4萬 預計錄取103人

台南市自112年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6點、1名幼生即開班。（圖由南市府提供）

台南市自112年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6點、1名幼生即開班。（圖由南市府提供）

2024/06/16 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，台南市今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，共有284人報考，今天（16日）同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。南市教育局表示，甄選成績將於17日開放查詢，18日公布錄取名單，22日進行錄取人員分發作業。

教育局表示，為提供雙薪家長幼兒照顧服務品質、減輕育兒負擔，自112年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6點、1名幼生即開班，並向中央爭取降低延長照顧服務費用每小時35元，寒暑假每月不超過2000元，並獲得採納，全國皆受惠。

教育局長鄭新輝表示，今年中央更進一步加碼，補助南市公立幼兒園申請加置照顧服務所需人力。預估今年暑假全市公立幼兒園可提供家長延長照顧服務的總數達192所，佔93％，爭取教育部補助加置照顧服務人力，高達103人，為六都第二。這次甄選錄取人員會自今年暑假開始至各園服務，成為公立幼兒園重要的「生力軍」，有助於提升公幼現場的教保服務品質。

教育局表示，甄選委員全部遴聘幼教專業人員，透過現場面試的方式進行，評分項目包括專業理念40％、專業能力30％、專業態度30％，若具有教保員資格者將於總分額外加5分，以鼓勵具有幼教專業背景人員報考，錄取人員如具有教保員資格則比照公幼教保員薪資給薪，學士畢業每月至少4萬214元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南市公立、非營利幼兒園新生入園3/5起登記 8所新幼園新亮點
2024/03/01 22:52

台南市公立、非營利幼兒園新生入園3/5起登記 8所新幼園新亮點
代理教師寒暑假須出勤造成人才流失？ 南市教育局駁斥
2024/03/18 12:59

代理教師寒暑假須出勤造成人才流失？ 南市教育局駁斥

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
全國科展移師台南 規劃9條科學之旅
2024/06/13 17:07

全國科展移師台南 規劃9條科學之旅
南市新生線上報到系統啟用 省時便利又透明
2024/03/11 17:04

南市新生線上報到系統啟用 省時便利又透明
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播