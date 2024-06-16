南市招考公幼服務人員大學畢薪4萬 預計錄取103人

台南市自112年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6點、1名幼生即開班。（圖由南市府提供）

2024/06/16 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，台南市今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，共有284人報考，今天（16日）同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。南市教育局表示，甄選成績將於17日開放查詢，18日公布錄取名單，22日進行錄取人員分發作業。

教育局表示，為提供雙薪家長幼兒照顧服務品質、減輕育兒負擔，自112年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6點、1名幼生即開班，並向中央爭取降低延長照顧服務費用每小時35元，寒暑假每月不超過2000元，並獲得採納，全國皆受惠。

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教育局長鄭新輝表示，今年中央更進一步加碼，補助南市公立幼兒園申請加置照顧服務所需人力。預估今年暑假全市公立幼兒園可提供家長延長照顧服務的總數達192所，佔93％，爭取教育部補助加置照顧服務人力，高達103人，為六都第二。這次甄選錄取人員會自今年暑假開始至各園服務，成為公立幼兒園重要的「生力軍」，有助於提升公幼現場的教保服務品質。

教育局表示，甄選委員全部遴聘幼教專業人員，透過現場面試的方式進行，評分項目包括專業理念40％、專業能力30％、專業態度30％，若具有教保員資格者將於總分額外加5分，以鼓勵具有幼教專業背景人員報考，錄取人員如具有教保員資格則比照公幼教保員薪資給薪，學士畢業每月至少4萬214元。

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