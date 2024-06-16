政大之後 台大也增「多元文化假」

政大率先讓學生可請「多元文化假」，台大跟進增設，學生每學期至多可請2天。（資料照）

2024/06/16 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕政治大學去年首開先例，讓學生可請「多元文化假」、增「歲時祭儀假」天數，台灣大學在今年也跟進，自今年八月起的新學年（一一三學年）上路。

教育部學特司長吳林輝表示，目前已知訂有多元文化假之大學僅政大及台大兩校，依大學法規定，大學為確保學生學習效果，並建立學生行為規範，應訂定學則，而基於大學自治，有關學生請假規則之訂定，係由各大學依權責辦理。

請繼續往下閱讀...

台大主秘王大銘說明，新增歲時祭儀假和多元文化假是回應學生的提議和需求，校方針對台大原住民學生及全校師生進行問卷調查，問卷結果多數表示同意及認可，台大學生輔導委員會因此通過修訂學生請假辦法增訂。

參與宗教信仰 每學期最多2日

王大銘表示，歲時祭儀假只要學生自身、配偶或父母一方具有原住民身分，即可出具相關證明文件請假，每學期至多四日；另為鼓勵學生參與多元文化活動，透過族群、文化、宗教、信仰的多樣性，建立一個理解尊重多元文化共榮的社會，學生也得申請多元文化假，每學期至多二日。

台大學生會長莊智程表示，台大學生來自不同國家、族群，有著不同宗教信仰、文化背景，在保障與推廣多元文化的進程上應扮演更積極角色，歲時祭儀假在學生會、研究生協會、學生代表大會爭取下，校方拍板同意。

教育部去年曾研議多元文化假可行性，但考量宗教信仰類別眾多，節慶活動及日期各不同，決議不宜將特定日期訂為放假日，而是基於尊重學生參與多元文化活動的需求，學校得給予相關彈性請假措施。

政大去年則首開先例，由政大學生會提案增訂「多元文化假」及增加原住民族「歲時祭儀假」天數，經上學期學務會議通過增訂，多元文化假每學年可請二天，歲時祭儀假則由一天增為五天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法