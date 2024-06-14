出社會後少發IG限動？過來人曝：心態有所轉變

網友發現，身邊許多朋友畢業後都越來越少發動態了。（資料照）

2024/06/14 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨科技蓬勃發展，許多人喜歡在社群軟體分享生活。有網友指出，以前大學時大家都喜歡分享生活大小事，但畢業2年後，發現身邊許多朋友都越來越少發IG動態了，讓她好奇問，「是因為上班都太忙了嗎？還是覺得日常瑣事沒什麼好分享？大家的好友圈也會這樣嗎？」

一名網友在Dcard表示，目前已經大學畢業兩年，發現之前的朋友好像都比較少發IG動態了，以前大家不管什麼大小事都會發一下，像是吃飯、打球、唸書都會發一篇IG限時動態，但畢業之後，大家發動態的頻率好像急劇下降，只有碰到出國、結婚、久違聚餐、取得工作成就等大事時，才會發則動態。

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原PO也發現，看動態和回覆動態的朋友也變少了，以前隨便一篇都有十幾個人回覆，現在就特定的幾位朋友會回而已，讓她感嘆，「是因上班都太忙了嗎？還是覺得日常瑣事沒什麼好分享？大家的好友圈也會這樣嗎？」

貼文曝光後，網友認為是價值觀改變，「我覺得算是價值觀的改變吧，學生時期多多少少都會發限動，可能是為了獲得關注或記錄，不過隨著年紀增長，可能開始覺得自己拍照紀念就好，不必和大家分享」、「以前發文有一大部分是想博取關注、被羨慕，出了社會後反而不想攀比這些了，非常重視隱私。」、「這就是成熟吧！以前發限動，是想從中獲得朋友的讚嘆或安慰，隨著年紀漸長，看清了很多事情、也看清了很多人。你慢慢地發現，那些在限動和你互動熱絡的人，其實也不是真的在乎你。他們和你一樣，只是想從中得到一些自我價值」。

也有網友認為，「每天就是朝九晚五的固定無趣生活，是要發什麼」、「不只少發動態，連朋友的動態都懶得看了，覺得很無聊沒啥意義」、「生活忙碌起來，也沒時間在意這些了」、「我本人是社交不在生活的重心 更認為當下的相處快不快樂比發上去還要重要」。

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