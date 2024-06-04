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下體除毛照 遭PO網宣傳 女客被看光光 女老闆判刑

PO女客下體除毛照宣傳，女老闆判兩個月徒刑定讞。圖為示意圖。（資料照）

PO女客下體除毛照宣傳，女老闆判兩個月徒刑定讞。圖為示意圖。（資料照）

2024/06/04 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕一家美體工作室的陳姓女負責人，為一女客戶的下體私密處除毛，陳女經女客人同意拍了其下體兩張除毛前、後的對比照片；但未經女客同意就把這照片PO到陳女IG限時動態，之後再放進IG精選內容。三個月後女客人發現此事、怒告陳女，台南地院依無故散布他人性影像罪判陳女兩個月徒刑定讞。

判決指出，陳女是於二○二三年三月十一日下午，在工作室為一名女客人做下體私密處的除毛服務，經過女客人同意拍攝女客下體除毛前、後的兩張照片。但取得這兩張私密照的陳女未經女客同意，於當天下午六點，把照片PO到陳女IG帳號的公開限時動態，接著又把照片放進陳女IG的精選內容，供不特定人觀覽，直到同年六月二十二日，女客人才得知她的下體私密照一直被放在陳女的IG精選內容。

陳女︰女客同意拍照時已放棄影像隱私保護

陳女辯解，有經女客人同意才上傳照片，且照片僅包含鼠蹊部與私處外側邊緣位置，是要彰顯下體私密處除毛前、後的差異，影像不包括性器官，且這畫面具有醫學性價值，不是可引起性慾或羞恥的隱私部位。女客是從她的IG其他客人除毛照片獲得廣告訊息，當知拍此照片目的是刊登在社交平台作宣傳用，女客人同意拍照時已放棄影像隱私保護。

法官︰陳女所拍照片屬性器官無疑

法官查指陳女所拍照片內容應屬性器官無疑，陳女所辯不足採信。女客人說，會同意陳女拍照，目的是自己要看除毛前、後對比圖，並未同意陳女把照片PO到網路社群，當時有看到陳女IG限動有PO她的私密照，心想二十四小時很快會移除，就沒向陳女反應；直到同年六月二十二日才發現陳女IG精選內容還有她的私密照及其休息畫面，有向店家反映，與對方洽談和解遭拖延，才會提告。

同意拍攝不等同於同意散布性影像

法官並從女客人與陳女的對話內容，認定陳女把女客人私密照上傳網路社群，沒有經過女客人同意；而刑法增訂妨害性隱私與不實性影像罪章，同意拍攝性影像不等同於同意散布性影像，女客人答應拍照是為了看除毛前、後的差異，並非同意陳女可以散布給他人觀覽，陳女辯解沒有理由，考量陳女無前科、否認犯行也未與女客人和解等情狀，判她兩月徒刑確定，可易科罰金。

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