青少年面對AI挑戰 得勝者教育協會：更需要AQ能力

得勝者教育協會今（12）日舉辦第3屆青少年生命教育論壇，與會者認為青少年面對AI挑戰更需要AQ能力。（記者林曉雲攝）

2024/04/12 16:33

〔記者林曉雲／台北報導〕得勝者教育協會今（12）日舉辦第3屆青少年生命教育論壇，深入討論AI時代青少年品格教育的重要性。得勝者教育協會秘書長洪佳麗表示， 在AI時代，面對挑戰、失敗和困難時，個人能夠調整自己的情緒，並且積極主動地回應問題的能力（AQ逆境商數）更重要，一個擁有高AQ的青少年才能夠更好地應對變化和挑戰，因此如何提升情感素養培育與挫折復原力，是決定青少年未來幸福與否的關鍵能力。

論壇邀請不同領域的專家學者，分享「AI時代中生命教育的倫理價值」、「AI，是你面對生命逆境的對手，還是助手？」、「AQ逆境商數在生命教育各場域的實務與應用」，綜合座談則討論「面對人工智能與生命逆境的對話：AI世代需要AQ能力」。

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台北市教育局副局長鄧進權表示，大家正處於一個與機器競爭的時代，教育的核心任務是培養具有深厚人文素養和高度適應力的人才，在此過程中，AI（人工智能）與AQ（逆境商數）的結合至關重要。

新北教育局副局長歐人豪表示，儘管科技持續進步，人工智能（AI）可以提供大量資訊支持，但使用AI技術時仍需保持批判性思維和道德判斷，因為最終做出決定的還是人，生命教育的重要性不言可喻。

洪佳麗表示，青春期的青少年，不僅外在知識需要成長，內在生命素質也需同步提昇，若未能有良好的挫折適應能力，以及內在覺察和適當的情感表達，可能引發個人身心、人際關係等危機，甚至擴及成為影響深遠，難以彌補的永久傷害。

台灣點亮生命教育協會理事長、北市復興高中退休校長劉桂光表示，目前為止人比AI強大，因為人能識別物理不需要大量資料、在陌生環境中可很快建立模型、有自主自發的通用語言能力、有想像力、自我意識、情感和同理心，認為人類與AI的未來是合作學習創新的夥伴，AI世代的辦法是更樸素、更簡單、更深刻。

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