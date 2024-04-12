陽明交大烏克蘭女國際生Mariia奪美國光學大獎 夢想「幫AI裝上眼睛」

陽明交大國際生奪美國光學大獎，烏克蘭萌妹Mariia（中）夢想「幫AI裝上眼睛」。（陽明交大提供）

2024/04/12 13:02

〔記者洪美秀／新竹報導〕陽明交通大學電機學院的烏克蘭國際女學生Mariia近期獲美國光學學會（OPTICA）頒發的Optica Women Scholars獎，獎金高達1萬美金，是近3年來，首次有來自台灣的學生獲得此殊榮，夢想「幫AI裝上眼睛」的Mariia，將與哥倫比亞大學、康乃爾大學和衛斯理大學等共20位女學生一同領獎。

Mariia在電機光電雙主修領域的表現傑出，高中時就對物理很有興趣，加上哥哥10年前曾到交大讀書，就鎖定追隨哥哥的腳步來台灣，來台後，她先學習中文，過程中也發現光電系課程，比電機系能更接觸到更多物理知識外，還能學習到許多在烏克蘭時，完全沒有的領域與主題，如液晶光子學、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、光學、顯示器 等等，因而選定電機光電雙主修，希望念碩士時，能把對光學以及對電機的興趣結合。

請繼續往下閱讀...

只是剛來台灣時，不像電機系課堂上使用英文較多，上光電系的課相對中文居多，對Mariia有些吃力，但現在聽說中文對她來說已經不是問題。她也鼓勵國際學生要學中文。

來台灣讀書4年多，Mariia今年6月即將從電機與光電雙主修畢業。她計畫未來進入光電所，繼續在光電、電機與資訊進行跨域研究，未來則希望能進入國際大公司從事好玩有趣的「軟硬體結合」的研發工作，像是臉書、Google、Apple等外商公司研究開發 AI液晶光電元件，「協助AI系統裝上眼睛，將擴增實境應用到AI領域」。

陽明交大國際生奪美國光學大獎，烏克蘭萌妹Mariia（左二）夢想「幫AI裝上眼睛」，也到友達參與實習。（陽明交大提供）

陽明交大國際生奪美國光學大獎，烏克蘭萌妹Mariia已在台灣4年多，也在台灣過農曆年。（陽明交大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法