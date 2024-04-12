大甲媽4/14回鑾警方公布交管措施 籲信眾搭大眾運輸

大甲媽14日回鑾警方公布交管措施圖。（圖由大甲警分局提供）

2024/04/12 08:58

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽祖遶境進香自4月5日起駕後，將於4月14日回鑾遶境大甲市區，大甲警方為防範有心份子趁機滋事，部署超過600名警（民）力；不法份子如藉機鬧事絕對會當場逮捕，大甲警方今日公布回鑾當日交通管制措施外，也將規劃取締交通違規專案，同時呼籲信眾多多搭乘大眾運輸拜媽祖及遵守交通規則。

大甲警分局分局長謝建國表示，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，自14日上午10時起至晚間24時止，以鎮瀾宮為中心，由內而外劃設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」，第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「調撥車道管制路段」，藉以同時確保參拜信徒行車安全及遶境回鑾活動順利進行。

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請民眾在進入大甲市區時，可多搭乘大眾交通運輸工具，亦可將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站；今年大甲媽遶境活動，市府自14日上午10時起設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘，接駁點步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮，雖然參拜民眾會有些許不方便，但是大家都可免於塞車之苦。

為防範不法宵小伺機扒竊，分局長謝建國提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。更呼籲，參加遶境的熱情信眾應秉持「不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，共同來祈祝遶境和平圓滿。

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