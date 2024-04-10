兒盟「剴剴」案檢討報告遭立委批講空話 教育部不排除要求重寫

立法院教育及文化委員會10日邀請教育部次長林明裕（前）列席備詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/10 14:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕男童「剴剴」疑遭保母虐死案震驚社會，兒福聯盟3月底向衛福部及教育部提出檢討報告，但被民進黨立委郭昱晴批評講空話，隻字未提「剴剴」案令人憤怒。教育部次長林明裕也對未看到檢討決心表達遺憾，不排除要求重寫檢討報告。

立法院教育文化委員會今邀教育部報告「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」相關議題。郭昱晴特別提出「剴剴」案質詢教育部，認為該案不能讓它沉下去。

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郭昱晴表示，兒福聯盟3月29日提出檢討報告，報告內容卻預告2024年財務赤字，將短缺9700多萬，並有進行捐款合理運用的決心與具體行動。內容還提到兒盟2023年翻轉3000多位兒少的生活處境，但這是否包含了12月24日死亡的剴剴？很諷刺，整份報告隻字未提該案，也令人格外憤怒。

郭昱晴提到，一個有龐大資產45億資產的財團法人，剴剴去年底被虐死卻直到今年3月才被發現，內控有非常大問題。另2019年購置3.7億不動產，今年2月年又買了9800萬的地，但卻又說今年會短缺9700多萬，教育部應該調查清楚。

林明裕回應，該報告應該對剴剴案多深入檢討，從這報告還沒看到檢討的決心 及未來努力的方向，雖然寫得面面俱到，但對於未提到剴剴案的改善，感到很遺憾。相關報告會透過專家會審檢視合理性會檢視，並強力嚴格監管是否有虛偽做假、誇大其辭，不排除予以糾正甚至勒令重寫。

針對郭昱晴質疑兒盟是否做到利益迴避，是否該要求董事長下台等問題，林明裕則表示，董事會監理不周由董事長負起責任；兒盟的財務運用，教育部會加以監管；兒盟業務推展疏漏的部分由衛福部主管，教育部會和衛福部合作加強監管。

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