全民不核作10週年 民團4/27上街反核電延役修法

全國廢核行動平台表示，將於27日號召300位公民一同在立法院前集會，重現當年佔領道路的「公民不核作行動」，再次表達反核訴求。（綠色公民行動聯盟提供）

2024/04/10 14:53

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年是核四宣布停建10週年，也是反核佔領忠孝西路行動10週年。全國廢核行動平台今（10日）表示，將於27日號召300位公民一同在立法院前集會，重現當年佔領道路的「公民不核作行動」，再次表達反核訴求，呼籲立委不要再提核電延役修法，若立委仍執意提案，不排除會再發起包圍立院的行動。

2014年4月27日，全國廢核行動平台為訴求終結核電，舉辦反核遊行，5萬人走上街頭，佔領台北車站前的忠孝西路靜坐表達訴求，過程中卻遭水砲車與警械強勢驅離，遊行後來也迫使當時政府承諾停建核四。

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針對近期立委提出核電延役修法，意圖為老舊核電開後門解套。媽媽氣候行動聯盟祕書長楊順美表示，「延役」不是只要紙上作業提出申請，提書面的核安老化管理方案、安全分析報告就可以，還需要時間檢查所有管線設備、機組老化檢查及設備更新等專業問題。此外，核一、核二仍有無處可放的用過核燃料棒，核三有活動斷層通過，都是台灣核電廠無法延役的現實，不要用政治凌駕專業，無視核電廠的窘困現實。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也表示，勿忘福島核災教訓，在尚未釐清台灣社會可承擔的風險與成本、也未取得社會共識前，立法院絕對不應草率修法，擅改核安專業審查機制與審查年限，讓危險老舊核電延役。

崔愫欣表示，為呼籲立法院不應草率修法，27日下午3點將再上街頭，將在立法院正門前舉辦集會活動，重現當年佔領道路的「公民不核作行動」，邀集300位公民行動者，當天一起到立院正門口，在中山南路上靜坐並模擬核災演習表達訴求，阻止不當修法。

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