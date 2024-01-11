再批綠廢死、反中、反核神主牌 侯友宜籲集中選票投國民黨

國民黨總統候選人侯友宜向選民喊話，直批民進黨有廢死、反中以及反核3個神主牌，並數度強調「集中選票」，呼籲票投國民黨。（記者闕敬倫攝）

2024/01/11 15:09

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今（11）早到蘆洲慈惠堂參香，由國民黨主席朱立倫陪同車隊掃街。侯友宜車掃後向選民喊話，直批民進黨有廢死、反中以及反核3個神主牌，並數度強調「集中選票」，呼籲票投國民黨。

侯友宜參拜完慈惠堂後，進行約半小時車掃，再抵達蘆洲區競選總部。侯痛批，這8年來國民黨和全台灣都被民進黨糟蹋，巴氏量表早就該做，還有說醫護人員加薪、老人健保費，每一項都跟進他，8年迄今都不做。

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侯友宜表示，民進黨不做的事有3點，司法改革好準備要執行死刑，為什麼不執行？這件為什麼不講？這對於治安影響多大，對被害者和被害者家屬影響多大，所以選民要向親戚朋友講「治安若不好，被害者和被害者家屬一輩子都怨嘆政府」，因為民進黨黨綱有「實質廢死」，就是不要槍決了，所以這是最嚴重的事情。

侯友宜說，第二是兩岸越搞越嚴重，快要戰爭了，中國衛星發射，國家警報就嚇得半死，如果真的戰爭，不知道要跑到哪去躲？要躲哪裡？子孫都不見了，所以兩岸的和平要靠國民黨，兩岸和平也是台灣人民的期待，結果民進黨搞到整天戰機都飛過來，這絕對不一樣。

侯友宜指出，第三項是電，說了老半天，民進黨都「用肺發電」，現在肺腺癌位居全台死亡率第一名，因為空氣不好，一直提升燃煤、火力發電，就民進黨用核電，安全沒問題，不要就是不要，跟世界潮流背道而馳。

侯友宜說，這種用人民身體健康、生命在發電，光是這三個神主牌就講不清了，讓侯友宜和趙少康來做，聯合所有在野的力量重返執政，這些問題都會解決，拜託所有支持者為了子孫在這塊土地立足，這次不是為了侯友宜、國民黨，是拚台灣、子孫的未來，一定要團結所有的力量集中選票。

侯友宜強調，那些在說的人都不是真正在做事，他在新北做了很久，車掃時看到蘆洲改變很多，未來若當選，會再幫蘆洲大建設，投資更多給蘆洲，給大家更好的生活，蘆洲鄉親們記得總統票投3號、政黨票9號。

國民黨總統候選人侯友宜今早到蘆洲慈惠堂參香，由國民黨主席朱立倫陪同車隊掃街。（記者闕敬倫攝）

國民黨總統候選人侯友宜參拜完慈惠堂，進行約半小時車掃，再抵達蘆洲區競選總部。（記者闕敬倫攝）

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