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網傳郭台銘挺侯趙公開信 郭辦否認：已交律師處理

今天上午突然瘋傳一份「台灣阿銘」公開信，呼籲支持國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康；不過這份「公開信」已經被郭台銘辦公室否認，發言人黃士修表示，已經交由律師處理後續。圖為之前郭台銘和侯友宜在君悅飯店見面情形。（資料照）

今天上午突然瘋傳一份「台灣阿銘」公開信，呼籲支持國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康；不過這份「公開信」已經被郭台銘辦公室否認，發言人黃士修表示，已經交由律師處理後續。圖為之前郭台銘和侯友宜在君悅飯店見面情形。（資料照）

2024/01/11 12:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕週六（13日）就是投票日，今天上午突然瘋傳一份「台灣阿銘」公開信，呼籲支持國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康；不過這份「公開信」已經被郭台銘辦公室否認，發言人黃士修表示，已經交由律師處理後續。

去年11月23日，郭台銘在君悅酒店「藍白會」上當眾羞辱前總統馬英九、主席朱立倫，正式宣告藍白合破局，隔天（24日）以一紙聲明宣布退出總統選舉，便不再出面。不過今天網路瘋傳郭台銘的公開信，被質疑是假造，黃士修今天說明已經交由律師處理。

不過，據知情人士指出，這封信原本是由外人草擬，但未獲郭台銘同意，且原本有二種版本，第一種版本是「支持最有可能勝選、下架民進黨」的組合，第二種版本是「支持侯友宜、趙少康」版本。

今天上午約10時50分，大量國民黨的網路社群和對話群組突然瘋傳這份號稱是郭台銘公開信，但無人承認從哪裡流出，郭台銘辦公室也已將此事交由律師處理。

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