轟藍白架空台灣！ 賴清德競總：「統一趙」綁架「傀儡侯」

賴清德、蕭美琴競選總部發言人戴瑋姍（左）、趙怡翔（右）11日召開「藍白架空台灣 傀儡侯、統一趙、投降柯」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/11 13:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大選決戰48小時，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11）日質疑，國民黨副總統候選人趙少康以「戰鬥藍」綁架總統候選人侯友宜、配合中國統戰台灣，並列舉民眾黨總統候選人柯文哲投降立場的各項事證，提醒選民「統一趙」滿腦子在想統戰、「傀儡侯」則是配合統戰，而「投降柯」連保衛台灣意識都沒有。

賴清德競總今召開「藍白架空台灣，傀儡侯、統一趙、投降柯」，由發言人趙怡翔及戴瑋姍出席說明。戴瑋姍表示，以趙少康為首的「戰鬥藍」，許多政見都是為了壯大自己的影響力或降低台灣自我的防衛能力，並找來侯友宜背書，綁架了整個國民黨。

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趙怡翔說，侯友宜毫無沒有意識到自己正逐步被架空、取代，掉入中國的統戰陷阱，照單全收趙少康政見，接受重啟服貿、九二共識、開放中生來台就業等。他警告，侯趙配一旦取得政權，第一步會和中共唱和接受九二共識；第二步則是用各種親中政見，讓台灣門戶大開，例如重啟服貿將會衝擊台灣400萬就業市場，繼續把台灣鎖進中國內。

趙怡翔並質疑，當初趙少康創立「堅持一個中國原則」為宗旨的新黨，國台辦也肯定趙少康「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻」；現在的趙少康則是中國官媒用來建構符合中國利益「世界觀」的御用名嘴，成為副總統候選人後，更在辯論會上鬼扯「泰勒絲不來台灣是擔心戰爭」、散播戰爭恐懼，還在國防部發送警報的第一時間，反過來為中國解釋、開脫。

至於柯文哲，戴瑋姍表示，柯連保衛台灣的意識都沒有，民眾黨的白就是投降舉白旗的白。她舉例說，柯文哲近日上節目時表示「邦交國的數量是迷思」、「即使到0都沒關係」，甚至說出「這世界上沒有人認為有兩個中國」、「然後就混過去了」來應付，連演都不想演。

戴瑋姍指出，近日國防部發送警報，柯文哲竟回應是「不希望把人家想得很壞」、「每次中共都扮演豬隊友」，這種發言難不成是把中國當成隊友？毫無保衛台灣的意識，令人遺憾。

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