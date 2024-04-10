長榮航空、航勤同獲醫藥冷鏈運輸國際認證 曾協助進出口疫苗

長榮航空及長榮航勤再次獲得國際航空運輸協會（IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證（CEIV Pharma）。（圖由長榮航空提供）

2024/04/10 14:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（10日）宣布，長榮航空及長榮航勤再次獲得國際航空運輸協會（IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證（CEIV Pharma），認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲得此項認證的航空公司。

長榮航空表示，IATA為提供全球醫藥運輸需求的一致性及標準化，規範並協助空運供應鏈建立安全可靠之物流標準，CEIV Pharma（Center of Excellence for Independent Validators）認證被視為冷鏈運輸行業的最高標準，每3年需要重新取得認證。

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企業除了投入大量資金來升級現有或建設新的冷鏈設施，同時也要依CEIV認證要求，安排員工接受專業培訓並建立完善的品質管制系統，以符合運輸、儲存國際標準規範，特別是處理特殊醫藥產品對於溫度敏感的貨物，更是強調需要具有嚴格的標準及設備。

長榮航空表示，長榮航空與長榮航勤冷鏈運輸的服務，特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，無論在運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，在認證過程中深獲IATA肯定。

2021年，長榮航空及長榮航勤首度取得醫藥冷鏈運輸國際認證，近年導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達30%，今年再度取得認證，有助於增進冷鏈運輸業務，對於台灣生技產業與世界鏈接具有正面的效益。

長榮航空表示，因應冷鏈物流嚴苛溫控運送條件，自2018年即成立專案小組，與國內、外多家溫控載具供應商合作，提供冷藏、低溫、極低溫等運輸服務，最低溫的溫控載具甚至可在無須乾冰使用情況下，利用物理化學反應特性，最長可達144小時，並結合監控裝備追蹤運送產品的溫溼度。

長榮航空表示，在過去COVID-19疫情期間，依不同疫苗特性分別提供極低溫、低溫、冷藏等對應的快速空運服務，先後承載過Moderna、AZ等各式疫苗進口，也載運國光生技疫苗出口。

長榮航空與長榮航勤特別重視醫藥冷鏈運輸的風險評估與管理，包含運送前的場站能量分析評估、人員訓練、處理程序等皆有完善規劃，並於運送過程全程監控。（圖由長榮航空提供）

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