花蓮強震》梨山220座水塔震壞 70座無法獲補助惹民怨

花蓮地震造成梨山地區許多灌溉用的水塔倒塌損壞。（民眾提供）

2024/04/10 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕花蓮地震造成台中市梨山地區數座農業灌溉用的水塔毀損，農田水利署這兩天在梨山里辦公室受理申請，初步登記有220座，但其中有70座因土地所有人與現耕者名字不同無法獲得補助；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉為農友發聲，建議農水署放寬認定，凡和平區公所登記的現耕者即可受理申請；農田水利署台中管理處處長王曼菁表示，針對該問題將與台中市政府協調，以研議如何解決。

花蓮地震天搖地動，造成梨山地區許多農民的水塔都爆了，甚至栽種的茶樹、果樹被水塔爆出來的水連根拔起，影響農友灌溉。台中市農業局表示，農田水利署原本即訂有管線灌溉補助辦法，因應農業需求，以往需滿15年才可申請，但天然災害不受此限制。

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即日起，凡耕作面積0.1公頃以上、水塔噸數10公以上，至面積0.3公頃以上、水塔噸數100噸，依材質等不同，補助金額從2萬4千元至24萬4千元不等，即日起農友只要檢附損壞等證明資料，即可向農田水利署各工作站申請補助。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，這兩天梨山辦公室受理農友申請，計有220座水塔損壞，其中150座符合補助標準，70座則因土地所有權人與現耕者姓名不同，而無法獲得補助，很不合理。

羅進玉指出，早期很多平地人上梨山購地開墾耕種，卻未變更登記土地所有權人，致土地仍為原地主姓名，「原住民保留地開發管理辦法」實施後，和平區公所曾於民79年至84年辦理土地清查，註明現耕人，因此建議農水署應放申請者的身分認定，凡和平區公所登記的現耕人即可受理補助申請。

梨山地區儲水桶，皆為農業灌溉及民生飲用水共用。和平區公所為和平區原住民保留地的管理機關，應由公所認定是否為現耕人，且確實儲水桶在此次地震損壞，就應符合天災補助規定。

農田水利署台中管理處長王曼菁表示，農水署這兩天派員到梨山受理農友登記申請補助，針對農友反映，將和台中市政府進一步協調，以研議如何解決。

因花蓮地震而嚴重變形損壞的灌溉用水塔。（民眾提供）

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