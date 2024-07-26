凱米颱風挾風雨 澎湖單日降雨量達200毫米、西嶼14級強風

凱米颱風帶來豪大雨，澎湖興仁水庫接近滿水位。（記者劉禹慶攝）

2024/07/26 10:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風挾強風暴雨襲澎，風雨都破表，西嶼25日晚上10時測得今年破表風速14級風，澎湖5鄉1市4鄉市單日累積雨量突破200毫米，豐沛的雨量為澎湖3座地面水庫帶來可觀進水，增加93萬噸淡水，蓄水量上升1倍，對於民生用水不無小補。

根據澎湖氣象站統計，單日24小時累積雨量，馬公市227.5毫米、湖西鄉259.5毫米、西嶼鄉200毫米、望安鄉265.5毫米、七美鄉291毫米、白沙鄉162.5毫米，而西嶼出現今年度破表風速14級風，相當於每秒43.6公尺，今（26）日凌晨1時28分能見度低於1公里。

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澎湖颱風緊急應變中心統計，自24日8時起至26日8時30分止，受各類災情計36件，廣告招牌欲墜1件、路樹倒塌10件、路樹傾斜2件、馬路柏油突起1件、路燈不亮1件、大型物體掉落於路上1件、人孔蓋移位2件、鐵皮屋毀損1件、造景玻璃毀損1件、道路積淹水1件、車子淹水拋錨1件、其他災情14件。

凱米颱風帶來的豐沛雨量，讓澎湖3座地面水庫進帳頗豐，自來水公司第七管理處澎湖營運所表示，自24至26日降雨量312.7毫米，水庫蓄水量1041700噸，一口氣提升至1981200噸，增加939500噸，蓄水量由45.8%增加為87.1%，總蓄水量提升為41.3%。

西嶼出現十四級強風，臨海攤販區被吹的四散五裂。（記者劉禹慶攝）

澎南圖書館2 樓戶外天花板，整個掉落。（記者劉禹慶攝）

馬公國小附設幼稚園，樹木遭風吹斷。（記者劉禹慶攝）

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