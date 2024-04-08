台文系被控突停開課害學生無課可修 成大5點澄清說明

成大台文系被控修課爭議，成大校方提出5點澄清說明。（擷取自成大台文系網站）

2024/04/08 17:25

〔記者蔡文居／台南報導〕成大台文系一名黃姓學生為了修台文教育學程而延畢1年，希望修得學分後參加甄試成為台文教師，黃生師長指控，結果這學期系主任突然不開必修學分─台語正音課，害得許多學生無課可修，又未事先通知學生。黃生師長向本報投訴，指控台文系連續開3年的課，突然停開，系主任失職、違法，校長知情而不聞不問，毫無做為，校長也嚴重失職。

針對相關投訴指控，成大今天提出5點澄清說明如下：

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一、根據師資培育法第3條之規定，略以：「師資職前教育課程：指參加教師資格考試前，依本法所接受之各項有關課程，包括普通課程、教育專業課程及專門課程。」因此，本校在師資生手冊中明確規範了師資職前教育課程的內容，並提醒學生應擬定相應的修課計畫。

二、為滿足師資生的教育專業課程修課需求，台文系近3年（109-111）均有開設「台語正音與拼字」課程。惟黃生於111學年度加入教育學程，但在111學年下學期並未修習「台語正音與拼字」課程，而且調查顯示在該學期修課該課程的學生人數達59人，且黃生該學期的修課記錄並無與其課表衝堂，亦無有其他修課之情況。

三、台文系每學期均進行口頭調查學生對於開課需求，而在112年11月的調查中僅有黃生提出112學年第2學期需開設「台語正音與拼字」課程的需求，並非如投訴所宣稱有多數人提出相同需求，台文系無法為其滿足教育學程之需求單獨開設此課程，並已向學生清楚說明此事實。

四、由於師資生手冊中提及學生可考慮校際選課方式修課，且系所開課應考量全體學生之修課權利，非僅針對個別學生。因此，雖然黃生未能在本校修習該課程，仍可透過校際選課方式解決問題。然而，黃生並未尋求其他解決方式，僅堅持要求本校開設該課程，因此本校無法滿足其特殊要求。

五、綜上所述，基於上述理由，期待其能夠理解相關規範。若有任何進一步疑問，我們將竭誠給予適當協助。

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