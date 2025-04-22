川普支持率僅剩42％！ 再創重返白宮以來新低

川普支持率下滑至42％，再度創下川普重返白宮後支持度新低。（路透）

2025/04/22 11:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月2日公布新關稅措施，與中國大打關稅戰，《路透》與民調機構「益普索」（Ipsos）近期針對川普支持度進行民調，結果顯示川普支持率下滑至42％，再度創下川普重返白宮後支持度新低。

根據《路透》民調結果，川普最新支持率降至42%，相比3月31日至4月2日的調查結果下降1個百分點，也低於1月20日就職當下的47％支持率。有59％的受訪者認為，美國在國際舞台上正在喪失信譽。

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在通膨、移民、稅收與法治等一系列議題上，不滿意川普表現的人數都多於滿意的人數，在川普支持度最高的「移民」議題，有45％受訪者滿意川普的表現，但有46％表示不滿意。

川普政府引用可追溯至1798年的戰時法律，驅逐一批遭控為幫派成員的委內瑞拉移民，對此美國聯邦最高法院19日凌晨發布緊急命令禁止川普政府驅逐移民。而在此次民調中，有83％的受訪者認為，美國總統即使不願意，也必須遵守聯邦法院的裁決。

川普上任以來已簽署數十項行政命令，不僅擴大了他對政府部門的影響力，也擴展到大學、律師事務所等私人機構。雖然川普的支持率仍高於前總統拜登，但民調結果顯示，許多美國人對他懲罰大學、讓自己成為甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會主席的舉動感到不安。

針對「美國總統若不同意大學的管理方式，可以停止向大學提供資金」，有57%的受訪者不同意此說法。另外有66％的受訪者指出，他們不認為總統應該控制國家博物館和劇院等高階文化機構。

此次調查在4月16日至4月21日針對4306名美國成年人進行全國調查，抽樣誤差為±2.0%。

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