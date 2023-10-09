雲嘉南賞鳥小旅行 免費借望遠鏡還可抽獎

雲嘉南濱海常見的黑腹燕鷗。（黃永豐提供）

2023/10/09 17:30

〔記者楊金城／台南報導〕觀賞雲嘉南濱海候鳥季現在正當時，為發展賞鳥生態旅遊，遊客在10月底前到雲林口湖、台南北門、七股遊客中心，可免費借用賞鳥專用望眼鏡、圖鑑，並可索取雲嘉南濱海賞鳥熱點手冊，還可參加抽獎。

雲嘉南濱海國家風景區管理處推廣賞鳥生態旅遊，在雙十連假推出觀鳥生態小旅行，帶領遊客觀察各種候鳥、留鳥的活躍身影，讓遊客驚呼連連。

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雲嘉南管理處處長陳煜川說，雲嘉南濱海有豐富濕地生態資源，結合冬候鳥，發展出雲嘉南專屬的賞鳥生態觀光旅遊，並可串連自行車道結合單車、賞鳥、鹽田景觀，讓生態旅遊變得更有趣，希望帶動雲嘉南濱海觀光，成為熱門的國旅選擇。

為吸引更多遊客參與雲嘉南濱海賞鳥生態旅旋，雲嘉南管理處即日起到10月底特別推出「觀鳥生態自主旅遊」，遊客在雲林口湖、台南北門、七股遊客中心，可免費借用賞鳥望眼鏡、野鳥圖鑑，並可索取中、英、日、韓文版雲嘉南濱海賞鳥熱點手冊，即可參加抽獎，有美利達自行車、專業賞鳥望遠鏡、潮牌戶外休閒用品、雲嘉南濱海觀光圈伴手禮、觀光產業體驗券等總價10萬元的獎品。

雲嘉南推薦賞鳥點包括雲林湖口、成龍濕地、椬梧滯洪池、嘉義新岑運動公園、鰲鼓、南布袋、好美寮濕地、台南七股頂山、黑琵保護區、學甲濕地、井仔腳鹽田等15處，部分賞鳥點並有自行車道系統連結。

彩鷸。（黃永豐提供）

在雲林口湖、台南北門、七股遊客中心，可免費借用賞鳥專用望眼鏡、台灣野鳥圖鑑。（記者楊金城攝）

遊客借用賞鳥望眼鏡、帶著野鳥圖鑑就可展開賞鳥生態旅遊。（記者楊金城攝）

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