高雄原水管線漏水搶修！鳳山等3區多里緊急停水 影響9萬戶

高雄市大寮、鳳山、林園3區多里今天下午緊急停水，停水到明晨6點，影響9萬戶用水，水公司將安排水車送水。（記者陳文嬋攝）

2024/07/26 16:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏南化聯通管通往拷潭淨水廠1350mm原水管線破管漏水，水公司緊急辦理停水搶修，高雄市大寮、鳳山、林園3區多里今天下午緊急停水，停水到明晨6點，影響9萬戶用水，水公司將安排水車送水。

水公司第七區管理處說，高屏南化聯通管通往拷潭淨水廠1350mm原水管線，今天於台29線大寮和發產業園區附近破管漏水，七區處緊急辦理停水搶修。

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停水15小時 停到明晨6點

七區處指出，大寮、鳳山、林園區目前緊急停水，停到明晨6點，總計停水15小時，共停水1萬戶、壓降8萬戶，總計影響9萬戶用水。

七區處說，停水區域為鳳山區新強里、協和里、新甲里、海洋里、新樂里、新泰里、鳳東里、老爺里、國泰里，六和路、東西向快速公路高雄潮州線、過埤路；大寮區內坑路、六和路、商協福利路、商協路、影七路、懷恩路、東西向快速公路高雄潮州線、果協路、正氣路；林園區林家路、清水岩路、金潭路、龍潭路。

七區處指出，鳳山、大寮、林園區其餘非公告停水地區則減壓供水；水公司針對停水後需要用水用戶，將安排水車送水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。

水公司請民眾停水期間，關閉抽水機電源，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸污染。

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