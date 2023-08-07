為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國慶焰火在台中！中央公園佈彈地點曝光 從3道路擇點施放

    國慶焰火施放地點中央公園幅員廣大。（市府提供）

    國慶焰火施放地點中央公園幅員廣大。（市府提供）

    2023/08/07 22:28

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國慶焰火在台中拍板改到中央公園施放，因中央公園幅員廣闊，焰火施放點備受矚目，據了解，初步規劃將選中央公園週邊道路做佈彈點，目前評估路段包括經貿、中科及啟航路等3處；西屯區市議員包括陳淑華、楊大鋐均指出，根據中台灣燈會及跨年晚會經驗，交通及停車是最大挑戰，道路佈彈可通行道路減少，促市府及早規劃交通紓導，避免車流湧入塞車交通亂象掃興；交通局指出，會加強鼓勵使用大眾運輸並加強週邊道路管制及紓導。

    今年國慶焰火睽違9年回歸台中，國慶籌備委員會原規劃在梧棲漁港施放，因地方多次反映有安全上疑慮，日前拍板移師中央公園施放，因中央公園占地67.34公頃，施放點選擇備受外界矚目，考量高空焰火有落焰問題，要避開樹林區以免落焰形成燃燒危機及避開住宅或大樓區，今日傳出將選道路作佈彈地點。

    市府評估現場環境後，包括經貿路、中科路及啟航路因附近空曠、無大樓且週邊多是公有地，較適合封閉道路佈彈；至於主舞台區則將選定跨年晚會舉辦地點設置，因中央公園太廣闊，可能採雙主舞台模式辦理；市府預計近日與國慶籌備會焰火處開會後確定。

    在地市議員陳淑華指出，因國慶焰火屬高空焰火，規格比跨年晚會更高，包括經貿路等週邊正好是重劃區，尚無建築物，基於安全考量在淨空道路佈彈施放應會是合適且安全選擇，但因佈彈施放勢必須封閉道路，可用道路減少，加上中央公園位市區，當天湧入觀看人潮，市府須及早規劃交通動線，以免塞車。

    市議員楊大鋐也指出，民眾要進入中央公園的道路包括河南路、中清路及黎明路，這3條道路尖峰時段均會塞車，國慶焰火在市區施放，估會吸引觀賞意願，促市府及早規劃交通動線紓導，以免塞車外溢到外圍車流量更大的台灣大道等道路，造成週邊塞車之苦。

    交通局長葉昭甫指出，根據已往活動經驗，包括河南路及中清路往中央公園方向確實較易塞車，將規劃交通管制及紓導等配套；但葉昭甫強調，今年配合國慶焰火在台中，仍將比照往年中央公園舉辦大型活動經驗，主要鼓勵民眾使用捷運等大眾運輸工具，市府再搭配交通車接駁，盼減少進入車輛；他說，捷運綠線可搭到文心櫻花站或文華高中站，距中央公園均僅600公尺，步行距離不遠。

    國慶焰火在台中，中央公園佈彈地點曝光將從3道路擇點施放。（陳淑華提供）

    國慶焰火在台中，中央公園佈彈地點曝光將從3道路擇點施放。（陳淑華提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國慶焰火台中「中央公園」施放 飯店業摩拳擦掌迎接
    2023/08/05 20:41

    國慶焰火台中「中央公園」施放 飯店業摩拳擦掌迎接
    台中國慶焰火更換地點 海線居民嘆空歡喜
    2023/08/05 17:34

    台中國慶焰火更換地點 海線居民嘆空歡喜

    最強機能褲　讓「健康」不再是口號
    今年國慶焰火場地拍板 移師台中「中央公園」施放
    2023/08/04 18:01

    今年國慶焰火場地拍板 移師台中「中央公園」施放
    國慶焰火場地未定 盧秀燕：國防部定案 只要在台中都歡迎
    2023/08/04 12:40

    國慶焰火場地未定 盧秀燕：國防部定案 只要在台中都歡迎

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    國慶焰火傳移師中央公園 中市府：只要留在台中都歡迎
    2023/07/31 17:36

    國慶焰火傳移師中央公園 中市府：只要留在台中都歡迎
    雙十國慶焰火在台中 西班牙國慶酒會10月也到台中辦
    2023/06/26 20:10

    雙十國慶焰火在台中 西班牙國慶酒會10月也到台中辦
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播