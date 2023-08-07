國慶焰火在台中！中央公園佈彈地點曝光 從3道路擇點施放

國慶焰火施放地點中央公園幅員廣大。（市府提供）

2023/08/07 22:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國慶焰火在台中拍板改到中央公園施放，因中央公園幅員廣闊，焰火施放點備受矚目，據了解，初步規劃將選中央公園週邊道路做佈彈點，目前評估路段包括經貿、中科及啟航路等3處；西屯區市議員包括陳淑華、楊大鋐均指出，根據中台灣燈會及跨年晚會經驗，交通及停車是最大挑戰，道路佈彈可通行道路減少，促市府及早規劃交通紓導，避免車流湧入塞車交通亂象掃興；交通局指出，會加強鼓勵使用大眾運輸並加強週邊道路管制及紓導。

今年國慶焰火睽違9年回歸台中，國慶籌備委員會原規劃在梧棲漁港施放，因地方多次反映有安全上疑慮，日前拍板移師中央公園施放，因中央公園占地67.34公頃，施放點選擇備受外界矚目，考量高空焰火有落焰問題，要避開樹林區以免落焰形成燃燒危機及避開住宅或大樓區，今日傳出將選道路作佈彈地點。

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市府評估現場環境後，包括經貿路、中科路及啟航路因附近空曠、無大樓且週邊多是公有地，較適合封閉道路佈彈；至於主舞台區則將選定跨年晚會舉辦地點設置，因中央公園太廣闊，可能採雙主舞台模式辦理；市府預計近日與國慶籌備會焰火處開會後確定。

在地市議員陳淑華指出，因國慶焰火屬高空焰火，規格比跨年晚會更高，包括經貿路等週邊正好是重劃區，尚無建築物，基於安全考量在淨空道路佈彈施放應會是合適且安全選擇，但因佈彈施放勢必須封閉道路，可用道路減少，加上中央公園位市區，當天湧入觀看人潮，市府須及早規劃交通動線，以免塞車。

市議員楊大鋐也指出，民眾要進入中央公園的道路包括河南路、中清路及黎明路，這3條道路尖峰時段均會塞車，國慶焰火在市區施放，估會吸引觀賞意願，促市府及早規劃交通動線紓導，以免塞車外溢到外圍車流量更大的台灣大道等道路，造成週邊塞車之苦。

交通局長葉昭甫指出，根據已往活動經驗，包括河南路及中清路往中央公園方向確實較易塞車，將規劃交通管制及紓導等配套；但葉昭甫強調，今年配合國慶焰火在台中，仍將比照往年中央公園舉辦大型活動經驗，主要鼓勵民眾使用捷運等大眾運輸工具，市府再搭配交通車接駁，盼減少進入車輛；他說，捷運綠線可搭到文心櫻花站或文華高中站，距中央公園均僅600公尺，步行距離不遠。

國慶焰火在台中，中央公園佈彈地點曝光將從3道路擇點施放。（陳淑華提供）

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