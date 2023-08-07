桃園觀音國民運動中心開幕 3類人年底前享半價優惠

桃園市「觀音國民運動中心」正式開幕。（記者李容萍攝）

2023/08/07 19:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「觀音國民運動中心」今（7日）正式開幕，首日舉辦觀音小鐵人趣味挑戰賽」，包括游泳、自行車與跑步3項競賽，市長張善政與小朋友們一起跳熱身操，並鳴笛開賽為小選手們加油。他表示，觀音國民運動中心試營運吸引2萬人次使用，工程總經費4億元由台灣中油公司挹注，包括觀音、新屋區民及桃科園區員工半價優惠，鼓勵全民一起運動。

張善政感謝台灣中油公司大力資助觀音國民運動中心4億元的工程經費，以及台電公司也自促協金中撥付部分預算給予支持，提供觀音、新屋區鄉親以及桃科工業園區的職員半價優惠方案。此外，為鼓勵長者多運動，持有本市愛心卡的長者也可以使用敬老愛心卡點數折抵運動中心門票，未來市府將朝向不僅不扣除點數，還能回饋點數的方向規劃，期盼藉此鼓勵長者多多運動。

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市府體育局長許彥輝表示，觀音地區長期缺乏室內運動空間，因此市府規劃於桃園科技工業園區內新建國民運動中心，整體工程由新工處代辦，並由台灣中油公司挹注工程經費4億元，觀音區公所編列1400萬元。整體建築造型採用當地特色融入蔚藍海洋及純淨天空的清爽感，以藍、白、橘三種色調交織設計；館內則設有羽球場、桌球室、 25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等六大核心運動設施。

許彥輝說，為促進在地民眾運動習慣，市府積極爭取台電公司促協金補助500萬元，為在地民眾推出特別優惠方案，即日起至12月31日止，只要設籍於觀音區和新屋區的鄉親，來館時主動出示身分相關證件（如身分證、戶籍謄本等），即可享有館內所有運動設施半價優惠。此外，桃科工業園區職員來館時主動出示相關工作證明文件（如工作證、員工在職證明等），也可同享此半價優惠。

另外，銀髮族及低收入戶每週一至週五上午8至10點及下午2至4點可免費使用游泳池及體適能中心（國定假日及寒暑假為上午8至10點）。搭配敬老愛心卡政策，擴大使用範圍至運動中心，設籍於桃園年滿65歲（原住民年滿55歲）以上長者，皆享有敬老愛心卡800點，可折抵運動中心門票及場地租借費用，鼓勵長者善加利用培養運動習慣。

觀音國民運動中心館內設有25公尺室內溫水游泳池。 （記者李容萍攝）

觀音國民運動中心館內設有健身房、有氧教室、飛輪教室等運動設施。（記者李容萍攝）

觀音國民運動中心館內設有健身房、有氧教室、飛輪教室等運動設施。（記者李容萍攝）

觀音國民運動中心開幕，市長張善政（中）等人與小朋友一起跳熱身操。（記者李容萍攝）

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