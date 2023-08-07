桃園日式宿舍招商不順 七七藝文町流標、壢景町廢標

鄰近桃園火車站的「七七藝文町」，前身為歷史建築桃園警察局日式宿舍群。（記者鄭淑婷攝）

2023/08/07 19:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園「七七藝文町」、中壢「壢景町」，營運廠商皆因不敵疫情虧損，分別提前解約及終止契約，桃市府文化局近日重新辦理招標，「七七藝文町」因無人投標宣告流標，「壢景町」與鄰近的平鎮延平日式宿舍辦理聯合標租案，雖有2家廠商投標，因評選未達標宣告廢標，兩案研擬酌修內容後重新辦理招標。

「壢景町」原為中壢警察局日式宿舍群，2012年依文化資產保存法公告登錄為桃園歷史建築，完成修復後經投票命名為「壢景町」，並於2019年11月開館營運，與中壢中平路縣府日式宿舍「中平路故事館」、中壢國小日式宿舍「壢小故事森林」，合稱中壢城市故事館群三部曲，「壢景町」開館委外營運，因廠商不敵疫情虧損，去年9月終止合約。

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文化局考量「壢景町」與同為歷史建築的平鎮延平日式宿舍，都在延平路且相距不遠，因此合併進行經營管理聯合標租案，有2家廠商投標且通過資格審查，但第2階段評選均未達及格分數，並經評選委員過半數決定廢標，將重新辦理招標。

文化局表示，「壢景町」及平鎮延平日式宿舍，除了餐飲也必須兼顧展覽、文化走讀等功能，呈現中壢、平鎮在地歷史，2家廠商分別以餐飲及展覽見長，評選時未能充分說明展覽或餐飲策略，後續研議酌修內容後重新辦理招標，另也考量廠商能否同時負荷兩案營運，若後續遲未標出，可能走向分開招標一途。

另，鄰近桃園火車站的「七七藝文町」採促參OT模式經營，前身為歷史建築桃園警察局日式宿舍群，營運商也因不堪虧損提前解約，預計9月18日結束營運，文化局於6月底重新公開招，截至7月30日無廠商投標宣告流標，文化局表示，已蒐集各方意見，包括有廠商反映經營文化場館，廠商須負擔展覽、文化推廣等重責，希望能降低資本額及權利金，將召開徵審會研議是否放寬條件，於行政程序完備後重新辦理招標，預計最快8月底公告。

「壢景町」原為中壢警察局日式宿舍群，與中壢中平路縣府日式宿舍「中平路故事館」、中壢國小日式宿舍「壢小故事森林」，合稱中壢城市故事館群三部曲。（記者李容萍攝）

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