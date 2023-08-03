週五西半部有陣雨 沿海慎防強風長浪

週五（4日）受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部平地也有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率，東半部地區降雨較零星。（資料照）

2023/08/03 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕週五（4日）東部地區有機會出現36度以上高溫，7縣市紫外線為「過量級」，各地都要留意局部大雨或豪雨，西半部地區及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，外出活動請記得攜帶雨具及注意安全。

中央氣象局預報，週五颱風及其外圍環流影響，加上西南風增強，基隆北海岸、中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，南部平地也有局部短暫陣雨或雷雨，其中，北部山區有局部豪雨、中南部山區有局部大豪雨發生的機率，東半部地區降雨較零星，戶外活動請留意天氣變化。

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今年第6號中度颱風「卡努」，今晚10點中心位於台北東北方約320公里海面上，向西轉東北緩慢進行，今晚到明天（4日）距離台灣最接近，北部海面、東半部海面及巴士海峽風浪明顯偏大，尤其基隆北海岸及宜蘭沿海易有6米以上浪高；基隆北海岸、北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免海邊活動，最新位置請留意氣象局颱風消息。

溫度方面，週五東半部地區為背風側且有沉降作用，白天有36度以上高溫發生的機率，而其他各地白天普遍為30到33度。

天氣風險公司指出，卡努颱風將帶動西南季風增強，中南部的降雨也會有所增多，有時伴隨較大雨勢出現，預測累積雨量中北部有局部大雨外，西部的山區都是要留意豪雨的可能。而背風面東部降雨影響都不多，主要留意焚風發生機會，提醒大家週五外出請務必留意劇烈天氣。

紫外線指數方面，週五基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣等7縣市為「過量級」，其他縣市都是「高量級」，請特別注意。

空氣品質方面，週五受颱風外圍環流影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，西半部地區降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五各地高溫來到28到33度，尤其在東部地區有局部36度以上發生的機率，中午前後紫外線偏強。（擷取自中央氣象局網站）

颱風「卡努」今晚10點中心位於台北東北方約320公里海面。（擷取自中央氣象局網站）

紫外線指數方面，週五基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣等7縣市為「過量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象局網站）

週五受颱風外圍環流影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，西半部地區降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通到良好等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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