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    護國神山擋不到卡努外圍環流！台中炸今年最大雨量

    卡努颱風從台灣北部海面經過，大部分縣市都被外圍環流掃到。（擷取自中央氣象局網站）

    卡努颱風從台灣北部海面經過，大部分縣市都被外圍環流掃到。（擷取自中央氣象局網站）

    2023/08/03 21:32

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕護國神山這次擋不到！不同於上週杜蘇芮颱風從台灣南方海面經過，卡努颱風在台灣北部海面，沒有中央山脈阻擋，由於颱風逆時針旋轉，台灣大部分縣市都會被外圍環流掃到，直接受到風雨影響，這波也是今年以來台中市最大降雨量。

    受到卡努颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天傍晚發布17縣市山區大雨、豪雨特報，包括台中市大雨特報、台中市山區豪雨特報。台中市氣象站站長柯俊賢指出，和平、新社、東勢的山區在卡努颱風影響下，從昨天起到8月5日的累積降雨量可達到300到500毫米。

    山區2~5日估累積300~500毫米

    柯俊賢說，這波卡努颱風外圍環流帶來台中市的風雨，從8月2日到5日期間，雨量達有300到500毫米，尤其是和平山區有雨勢、陣風也達到10、11級，也是今年以來台中市的最大雨量，提醒注意。

    柯俊賢說，卡努颱風與杜蘇芮不同，杜蘇芮路徑在偏南，台灣有中央山脈阻擋，台中市風雨較小，卡努則是從台灣北部海面經過，颱風逆時針旋轉，台灣許多縣市都被外圍環流掃到，風雨範圍大，沒有護國神山中央山脈阻擋，風雨直接影響中南部。

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