「卡努」不規則擺動！降雨熱區移到中南部 雨恐下一整週

「卡努」仍為中度颱風強度，今晚8點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上。（取自中央氣象局）

2023/08/03 21:12

〔記者陳心瑜／台北報導〕卡努颱風還是在東北部外海滯留打轉！中央氣象局預估明天（4日）清晨、下午陸續解除陸警及海警，北部降雨明天將趨緩，但今晚起西南季風增強，降雨熱區即將轉移到中南部，中南部雨勢越晚越大，不排除可能持續未來一整週。

中央氣象局預報員徐仲毅說，「卡努」仍為中度颱風強度，但已經進入不利於其發展、垂直風切較大的海域。「卡努」今晚8點中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時8公里速度，向東北東進行；中心氣壓945百帕；近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風。

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卡努深夜前後可能略偏西再接近陸地 接著北轉遠離

徐仲毅指出，由於導引氣流弱，「卡努」今天幾乎不太移動、滯留打轉，偶呈現不規則擺動，走勢比較不規則，下午短暫碰到東北角陸地後，預計今天深夜前有機往再往西偏過程，今天深夜前後可能略偏西再度接近陸地，接著才會北轉往東北遠離。

中央氣象局針對西半部以及台東縣山區發布豪大雨特報，提醒今、明「豪雨」區域包括苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區；「大雨」則是基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區等。

徐仲毅提醒，颱風今晚到明晨是距離台灣最近的時候，明天仍不可輕忽北部的強風以及中南部的降雨。明天起，新竹以北明風勢仍大、雨勢減；苗栗以南雨漸多、山區有豪大雨；背風側的花東影響相對小，有局部焚風；綠島蘭嶼也同樣風強浪大。

徐仲毅指出，雖然中南部離颱風相對遠，但今晚起西南風漸增強，長時間累積雨量恐勝北部。明天基隆北海岸、北部、中部地區及南部山區依然有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，尤其北部山區有局部豪雨，中南部山區有局部大豪雨發生機率。

氣象局雨量預報指出，中南部今晚8點起未來24小時累積降雨已經超越北部，降雨熱區轉移到苗栗以南。像是南投縣平地可達150到250毫米、苗栗縣和台中市100到190毫米等；山區雨勢更驚人，南投縣、高雄縣和屏東縣山區預估200至400毫米。

沿海風浪強，週日以前基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖都有長浪發生的機率，今天北部沿海及澎湖、金門也有長浪發生的機率。

今天各地氣象重點，不過，中南部今晚8點起未來24小時累積降雨已經超越北部，降雨熱區轉移到苗栗以南。（取自中央氣象局）

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