卡努颱風+西南季風增強！ 8/4全台停班課看這裡

卡努颱風目前停滯在北台灣外海，外圍環流帶來明顯雨勢。（記者羅沛德攝）

2023/08/03 23:14

首次上稿 08/03 18:17

更新時間 08/03 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「卡努」目前停滯在東海，移動速度極慢，預計台灣天氣今晚至明天（4日）將持續受到其外圍環流及西南季風增強影響，除了北台灣，中南部也將有明顯雨勢。本報為讀者整理週五全台22縣市停班課相關資訊並持續更新。

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基隆市

正常上班、上課。

台北市

正常上班、上課。

新北市

正常上班、上課。

桃園市

正常上班、上課。

新竹市

正常上班、上課。

新竹縣

正常上班、上課。

苗栗縣

正常上班、上課。

台中市

正常上班、上課。

彰化縣

正常上班、上課。

南投縣

正常上班、上課。

雲林縣

正常上班、上課。

嘉義縣

阿里山鄉4日停止上班上課

正常上班、上課。

嘉義市

正常上班、上課。

台南市

正常上班、上課。

高雄市

那瑪夏區、茂林區、桃源區、甲仙區、六龜區4日停止上班上課

其餘地區正常上班、上課。

屏東縣

正常上班、上課。

宜蘭縣

正常上班、上課。

花蓮縣

正常上班、上課。

台東縣

綠島鄉、蘭嶼鄉4日停止上班上課

其餘地區正常上班、上課。

澎湖縣

正常上班、上課。

連江縣

正常上班、上課。

金門縣

正常上班、上課。

詳細停班課資訊以行政院人事行政總處為準。

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